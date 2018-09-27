【馮冠華專欄】Fed如預期升息，A股或有餘勢再向上

9 月 27 日推介 - 理文造紙

1）週三市況總結：受 MSCI 展開諮詢將中國大盤 A 股的納入因子，從百分之 5 增加至到百分之 20 的消息刺激（諮詢日期至明年 2 月 15 日，計劃明年 2 月底或之前公布結果），A 股反應正面。恆指也如 A 股的倒模，盤中曽一度大升逾五百點並突破 28000 點。但 A 股在最後一句鐘有回吐，恆指升幅也收窄，最終報 27817 點，上升 317 點。大市成交按日大升約 56% 至 1080 億。滬深港通成交總額達 179 億，流向為淨流入，金額達 15 億。藍籌股 38 升 9 跌 3 持平。



板塊方面，石油及油服公司受惠油價上漲而造好，內銀及港銀也在美國議息前上漲。近日弱勢的手機設備及醫藥股也有追捧。相反，內房及物管則仍有估壓。汽車股也因寶馬下調銷售預測而受負面影響。首掛的海底撈（6862）早段曾上升逾一成，但收市只能接近持平招股價；上週上市的美團（3690）更跌破招股價收市。



做空方面，佔大市成交回落至 14.0%。牛熊証街貨最新比例維持在 44:56，重貨區方面，熊証重貨區上移至 28050-28149，牛証則不變在 27250-27299。

簡評：港股昨天的升市令筆者挽回少許面子，但升市主因是 A 股帶動；而 A 股上漲又可能只是反映 MSCI 或加權重的消息，且兩市尾段均有一定回吐，能否再挑戰高位仍是未知數。可幸是升市成交尚算配合，北水在 9 月港股通最後一個交易日也見淨流入（南向交易將於 9 月 27 日至 10 月 5 日關閉，10 月 8 日重開），做空也有回落，整體而言，筆者仍覺後市屬偏好。昨天恆指曾升至熊証重貨區，再看最新的街貨分佈，再向上的誘因還在。



一如以往，A 股的走勢，短期還會主宰港股命脈。昨天收市後的減關稅消息，及今天中午富時指數的決定（相信把 A 股納入看似必然），或應能對 A 股起正面作用。美股在議息後回吐，個人覺得基本面上無甚大變化，下跌或許只是如近期的累積升幅有關。同樣地，香港的金融類股份今天或也會遇上獲利回吐壓力。個股方面，建議留意兩隻龍頭紙業股（即玖龍（2689）及理文（2314）），或受惠於昨天公佈的關稅調整。

2）中國國務院常務會議宣佈，決定從 11 月 1 日起，降低 1585 個稅目的進口關稅稅率，總水平將由上年的 9.8% 降至 7.5%，今年關稅措施預計減輕企業和消費者支出 600 億元人民幣。其中，將國內市場需求大的機電設備平均稅率由 12.2% 降至 8.8%，紡織品、建材等關稅平均稅率由 11.5% 降低到 8.4%。而中國紙製品等部份資源性商品，平均稅率將由 6.6% 降至 5.4%，並對同類或相似商品減稅。

3）美股市況總結：聯準會一如預期，公布加息 0.25%，是次聲明最重要變化，是刪除了「貨幣政策立場仍然寬鬆」的語句，或意味著本輪美國加息週期已經接近尾聲。儲局主席鮑威爾指刪除政策寬鬆措辭，不代表利率預期改變。美股三大指數在金融股走弱下先高後低。道指早段曾上升過百點，最終下挫 107 點或 0.4%。標指及納指則分別下跌 0.33% 及 0.21%。美滙指數輕微上升至 94.28，十年期國債債息回落至 3.048%，紐約期油上升 0.6%。港股 ADR 回吐 60 點，相當於恆 27756 點水平。

4）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

騰訊（700）回購不斷，第十三次出手，騰訊控股昨天以每股 328 元至 332.6 元，回購 11.65 萬股，作價約 3844.77 萬元。

5）新股訊息：內地最大金屬鋰生產商江西贛鋒鋰業（1772）今天起招股，每股招股價介乎 16.5 元至 26.5 元。一手 200 股。集團引入 6 家基石投資者，包括中國國有企業結構調整基金、LG、三星、東風、一汽集團及金沙江資本。股份預期 10 月 11 日主板掛牌。

東京中央拍賣（1939）今天起招股，招股價介乎 1.5 元至 1.71 元，每手 2000 股。集團引入東方表行（398）及嘉里物流（636）為基石投資者，股份預期 10 月 11 日上市。

港亞控股（1723）今天開始買賣。昨暗盤收報 1.72 元，較招股價 1 元升 0.72 元或 72%。另一新股華興資本 (1911) 暗盤價則靠穩，收報 31.9 元，升 0.31% 或 0.1 元。





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