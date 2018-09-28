【馮冠華專欄】美股反彈但美滙急升，料港股窄幅上落

9 月 28 日推介：聯想控股（3396）。母憑子貴，股價炒上方有機會實現全流通政策

1）週四市況總結：恆指週四表現反覆偏弱，走勢上和 A 股相近。雖然開市前傳來富時羅素準備在明年 6 月納入 A 股，但對 A 股刺激有限。恆指高開後也迅速轉升為跌，縱使盤中也曾一度扭轉劣勢，但最終報 27716 點，下挫 102 點。大市成交在北水缺席下按日下跌約 28% 至 777 億。藍籌股 13 升 33 跌 4 持平。



板塊及個股方面，金斯瑞生物科技（1548）被沽空機構狙擊，轟業務造假，股價大跌近 27% 並停牌。醫藥板塊也因此而普遍受壓。內房、物管及澳門博彩股也繼續疲弱。相反，油服、電訊及基建股則表現較好。



新上市的華興資本（1911）破發，比招股價大跌 22%；昨天上市的海底撈（6862）也跌破招股價。做空方面，佔大市成交又回升至 15.6%。牛熊証街貨最新比例維持在 43:57，重貨區方面，熊証重貨區仍在 28050-28149，牛証也不變在 27250-27299。

簡評：昨天又再一次看到 A 股和港股的唇齒相依關係。A 股入富入摩的消息，畢竟是 2019 年才會發生，而消息本身也與市場預期相若，最近也因這題材已有炒作，所以對市場的刺激短暫是失望，但並非不合理。至於香港四大銀行上調最優惠利率比市場預期為低（見點 2），對淨息差的擴濶期望或有所落差。筆者的看法是這只是一個時間差，所以本地銀行股的股價反應也頗温和。



同樣地，本地地產股昨天也沒有太大變化。花了點時間去看贛鋒鋰業（1772）的招股書，平心而論，不乏賣點。三星、LG、東風及一汽等星級基石投資者、電動車概念、招股價相對其 A 股（002460.SZ) 有折讓及一條龍的鋰供應商等均是吸引；但看到小米、鐵塔、美團點評、海底撈及華興等較吸睛的大型 IPO 接連破發，但眾多的創業版新股及昨天主版上市的港亞控股（1732）卻可在首天倍升（如大家有時間，更有趣的走勢可在興紡（1968）、怡園（8146）、倢冠（8606）等公司上找到），香港市場打新真的不易操作，也難怪最新看到消息指富途證券（騰訊持股逾 20%）將棄港赴美上市！

恆指最近日升日跌，跌市時成交量均大為縮減。昨天做空再攀升，昨天美股受蘋果帶動造好，ADR 也有反彈，但要留意美滙急升。長假期前成交應不高，更有利單邊走勢，且看能否在季結日一鼓作氣挾空屠熊。

2）本港銀行上調最優惠利率（P），是 12 年來首次。四大行（滙豐、中銀、恆生及渣打）齊加 P 八分一厘，中小型銀行更進取（加四分一厘），華僑永亨加幅高於四大行。

3）美股市況總結：美股三大指數週四反彈。蘋果股價受摩根大通報告唱好下走高。道指早段曾上升逾 160 點，最終上升 55 點或 0.21%。標指及納指則分別上升 0.28% 及 0.65%。美滙指數上升至 94.89，十年期國債債息微揚至 3.055%，紐約期油上升 0.06%，港股 ADR 上升 39 點，相當於恆 27754 點水平。

4）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：騰訊（700）回購不斷，第十四次出手，昨天以每股 322 元至 331 元，回購 11.8 萬股，作價約 3833.96 萬元。

東方日報：外媒 Capitol Forum 引述知情人士報道稱，中國移動正在接受中國國家市場監管總局的調查。中國移動 (941)ADR 急跌逾 1.3%，折合報 75.05 港元。 知情人士指，國家市場監管總局正調查中國移動涉嫌進行一些排他性做法及反競爭行為，有關調查仍處於初步階段。

5）新股訊息：香港海事服務供應商潤利海事（2682）今天起招股，每股招股價介乎 0.5 元至 0.6 元，一手 4000 股。股份預期 10 月 23 日主板掛牌。

內地房地產開發商美的置業（3990）今天起招股，招股價介乎 17 元至 21.5 元，每手 200 股，股份預計 10 月 11 日掛牌。

內地地產商大發地產（6111）今天起招股，招股價介乎 3.28 元至 4.98 元，每手 1000 股。股份將於 10 月 11 日在主板掛牌。

香港建築承建商成志控股（1741）今天起招股，招股價介乎 0.625 元至 0.675 元，每手 4000 股。股份將於 10 月 16 日在主板掛牌。

鋼鐵及金屬工程公司恒益控股（1894）今天起招股，招股價介乎 0.8 元至 0.9 元，每手 5000 股。股份將於 10 月 12 日在主板掛牌。

兩隻新股今天掛牌，在主板上市的山東黃金礦業（1787），暗盤收報 14.7 元，持平招股價。創業板掛牌的證券交易平台服務供應商捷利交易寶（8017），暗盤收報 0.64 元，持平招股價。

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