“入富”將改善A股生態環境 提高長線資金比重

繼納入MSCI之後，很快A股國際化又將迎來新的歷史性的一步。全球第二大指數公司富時羅素將於9月27日正式宣佈是否將中國A股納入其指數體係。有了A股“入摩”的前車之鑒，不少業内人士表示，此次富時羅素納入A股初期將參考“入摩”標準，有望帶來百億美元增量資金。

浙商證券首席策略分析師曹海軍表示，A股“入富”給市場帶來的變化併非立竿見影的，不能立刻改變目前以散戶主導為主的市場，但能在潛移默化之中改善著A股生態環境，提高長線資金比重，逐步強化機構投資力量。曹海軍認為，在海外資金不斷流入的背景下，A股市場與國際接軌，國内投資者需要建立價值投資體係，精選優質企業進行投資。

招商證券首席策略分析師張夏表示，2017年以來外資加速流入A股，今年市場不斷下調但不改外資流入趨勢，外資已成為A股市場的重要參與者。在當前A股市場投資者仍以散戶和一般法人為主的格局下，增強了長期價值投資者的力量。投資者結構方面，過去兩年間，A股散戶的持股比例總體呈現下降趨勢，境内專業機構投資者持股比例小幅增加，而外資的持股比例上升明顯，對A股市場的專業機構投資者隊伍形成了有力補充。廣發證券首席策略分析師戴康表示，在“新生態”背景下，投資者需要融入三個“新均衡”。一是知己知彼，也就是熟悉併適應海外機構投資者的偏好與習慣;二是估值方法重構，外資流入加速使A股估值體係完善，不可局限於與歷史估值的縱向比較，也應著眼於全球視野，擴展至與全球估值的橫向比較;三是以龍頭為導向，“去槓桿”使經營穩健的龍頭業績佔優，“北上加速”使龍頭估值在全球比較中佔優。

來源：證券日報