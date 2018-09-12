阿根廷央行救披索 喊話年底前維持利率60% 但市場信心仍薄弱

儘管阿根廷央行表示，至少在今年 12 月前將指標利率維持在 60% 不變，將採取任何必要措施來抑制通膨，並保證該國將繼續履行償債，但阿根廷披索周二仍下跌 1.69% 作收。

美元兌阿根廷披索日 K 線圖。(來源：新浪財經)

上個月阿根廷央行將基準利率一舉升息至 60%，但仍未能支撐住阿根廷披索的跌勢，今年以來，跌幅將近 50%，是同期間全球表現最差的貨幣。

儘管官員加緊努力支持歷史性的國際貨幣基金組織信貸額度，該信貸額度在經濟危機不斷升級後，於今年早些時候延伸至該國。

野村分析師 Craig Chan 在報告中寫道，儘管大幅升息、政府努力恢復市場信心，但阿根廷披索的表現印證，目前財經窘境仍難以解決。

阿根廷政府正積極和國際貨幣基金組織 (IMF) 進行磋商，希望儘早提撥 6 月達成協議的 500 億美元金援，以緩解市場對該國償還外債能力的擔憂，而 IMF 在提撥首筆貸款 150 億美元後，並預計九月再撥款 30 億美元。

上周市場高度期待阿根廷和國際貨幣基金組織 (IMF) 的磋商可穩定經濟並抑制通膨，帶動阿根廷披索上周小幅上漲 0.34%。

政府一直在與國際貨幣基金組織進行談判，以加快遏制危機的措施。作為 6 月份達成的歷史性救助協議的一部分，國際貨幣基金組織迄今已向該國擴大 150 億美元，並預計 9 月將再支付 30 億美元。

分析師 Gustavo Ber 表示，儘管投資人寄望阿根廷和 IMF 的新協議及 2019 年預算目標將在短期內出現利多，但阿根廷披索周二的下跌，使得市場復甦好轉的看法快速消散。

美國升息和美元升值使得許多新興國家陷入困境，由於背負著以美元計價的大筆債務，並且過度依賴短期資本流動，一旦市場情緒丕變時，這些資本流動會迅速消失，而且隨著美元走強，償還以外幣計價的債務變得更加沈重。