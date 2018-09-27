蘋果ASP令人期待 分析師：68%消費者欲購入中高內存iPhone

分析公司 RBC Capital Markets 週三 (26 日) 表示，最新一代價格較高的蘋果 (AAPL-US) 手機 iPhone 吸引了比去年更多的需求，也將為蘋果帶來更大的獲利。

RBC 調查顯示，購買 iPhone 的意向明顯上升，而選擇更大內存的客戶數量也增加。對此，分析師 Amit Daryanani 將其對蘋果股票的目標價格從 240 美元上調至 250 美元。

蘋果股價週三收盤下跌 0.80% 來到 220.42 美元。

蘋果股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Daryanani 在給客戶的一份報告中稱，購買 iPhone 的意願增加到 26%，而去年這數字為 20%。同時，68% 的受訪者希望購買更高級別的內存模型。蘋果手機內存機種有 64GB、128GB、256GB、及 512GB 等。

針對 5280 消費者的調查也發現，蘋果 Watch 及其無線耳機 AirPods 的需求量有著正面趨勢。

Daryanani 寫道，「我們認為對這一代 iPhone XS Max、XS、XR 的需求強勁，平均銷售價格和毛利率可能因混合效益而有所提升。iPhone XS Max 是未來 iPhone 買家中最受歡迎的手機，儘管價格昂貴，但仍有 25% 的人喜歡這個款式」。

最高端 iPhone XS Max 獲得了 25% 的受訪者喜愛，iPhone XS 獲得了 20% 票數，只有 12% 選擇了 iPhone XR。

蘋果執行長 Tim Cook 的最新一代手機展示了上一代手機 iPhone X 的一些改進。雖然 3 款手機均搭載臉部識別和無線充電等功能，但升級機型突顯了更大顯示器及和更多的內存空間。

XS Max 擁有 6.5 英寸的螢幕，較三星 (005930-KR) 的 Galaxy Note 9 更大，且擁有高達 512 GB 的內存。然而，售價從 999 美元起，一直到 1449 美元。

客戶對更昂貴手機的偏好都有助於推高 iPhone 的平均銷售價格 (ASP)，這是一項備受關注的行業指標，有助於華爾街衡量蘋果的收入。隨著越來越多的人表示計劃購買 512GB 或 256GB 的 iPhone，蘋果的 ASP 將進一步向上移動。

給予蘋果一個「買進」評級的 Daryanani 將其 9 月份季度營收和 EPS 預測分別從 611 億美元和每股 2.76 美元上調至 622 億美元和每股 2.80 美元。

Daryanani 提到，「在 iPhone X 的情況下，大多數用戶首次表示偏愛最高存儲的機型，超過 57% 選擇使用 256GB 的型號。在 iPhone XS 及 XS Max 裡，偏愛高儲存空間的喜好 (高於 64GB) 甚至達到 68%」。

願意購買 iPhone 的消費者中，調查顯示有 26% 願意購買 Watch，相較於去年的 13%。而 29% 的受訪者願意購買 AirPods，而 19% 已經擁有了一副。