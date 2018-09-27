美國8月新屋銷售反彈弱於預期 7月修正數據創一年新低

8 月美國新屋銷售戶數終結了兩月連跌，走出了一年來低谷，但仍未擺脫疲弱趨勢。

美國商務部 26 日本周三公布，美國 8 月新屋銷售年化 62.9 萬戶，預期 63 萬戶，7 月戶數由 62.7 萬戶下修為 60.8 萬戶。

在下修之前，7 月新屋銷售年化戶數已創九個月新低。修正後，7 月戶數更是創下了去年 7 月以來新低。6 月曾出乎市場意料創八個月新低。

在 7 月銷量創新低襯托下，8 月新屋銷售反彈明顯，環比增長 3.5%，預期增長 0.5%，7 月增速由 - 1.7% 修正為 - 1.6%。8 月房價中位值從 32.87 萬美元跌至 32.02 萬美元，持平了今年 6 月創下的去年 2 月以來最低水平。

華爾街日報指出，8 月只有南部一個地區銷售環比下滑，但當月 12.7% 的年增率增速仍遠低於 2007 年金融危機以前的高企水平。

雖然 8 月新屋銷售環比反彈，但穆迪分析的高級經濟學家 Andres Carbacho-Burgos 指出，去年 11 月達到巔峰後，美國新屋銷售一直呈下行趨勢。

路透報導認為，潛在趨勢仍顯示，在房貸利率走高和房價上漲的背景下，美國樓市趨於疲軟。

上月公布 7 月新屋銷售數據時，華爾街見聞曾援引評論稱，新屋銷售受到建築物料成本增加、土地和勞工供應短缺影響。樓市銷售增長放緩是源於供應有限，若持續疲軟將最終對整個經濟體造成更大範圍的影響。今年以來，美國樓市的表現一直不及整體經濟。

而最近公布的其他美國樓市數據可能顯示了樓市見頂的跡象。

本周二公布的標普凱斯席勒全美房價指數 7 月年化漲幅 6%，低於前值 6.2%；20 座大城市房價指數年增率漲幅 5.92%，創 2017 年 8 月以來最低，偏離預期 6.2% 的幅度創 2016 年 5 月以來最大。

標普凱斯席勒房價指數公布後，標普道瓊斯指數公司負責上述指數編制的主席 David Blitzer 稱，不斷提升的住宅價格和房貸利率正在侵蝕房市購買力，雖然住宅價格增速普遍放緩，但 7 月統計的所有大城市房價年增率都呈現增長，而且房價漲幅遠超收入增幅。

金融部落格 Zerohedge 指出，8 月末市面新屋供應量達到 31.8 萬，創 2009 年 2 月以來新高。美國住房建築商 KB Home 的股價盤前急跌，開盤後繼續下行，目前跌超 4%。

住房建築商股票的下行和美國樓市數據一樣難看。