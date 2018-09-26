聯想有意出售摩托羅拉業務？楊元慶澄清：純屬謠言

先前多家媒體報導，聯想有意出售旗下手機品牌摩托羅拉 (Motorola Mobility)，今 (26) 日在聯想創新科技大會上，聯想集團董事長兼 CEO 楊元慶親自闢謠，表示這些報導「純屬謠言」。

楊元慶親上火線闢謠後，受此消息激勵，聯想 (LNVGY-US) 今 (26) 日股價早盤上漲 0.55%，來到每股 13.49 美元。

近日，多家媒體報導，聯想有意出售旗下手機品牌摩托羅拉，傳可能潛在的買家有台灣華碩、宏達電、鴻海旗下的富士康、韓國 Samsung，以及日本 Sony 等。

今 (26) 日在聯想創新科技大會上，創新科技大會聯想集團董事長兼 CEO 楊元慶受訪時否認該傳言，表示這些報導「純屬謠言」。

今年聯想的創新科技大會主題為「智能變革，開放賦能」，展望未來行動業務發展，楊元慶表示，將持續擴大研發，每年將投入 80-100 億元之間，預計研發投入實力將達全中國前 15 強。

然而，自 2014 年 1 月 30 日聯想以 29 億美元收購摩托羅拉智慧手機 (Motorola Mobility) 業務後，該行動業務頻扯後腿，季度與年度財報皆未如預期，也是之後幾年聯想啟動全球裁員計畫與業務部門重組主因之一。

楊元慶上月曾表示，行動業務須盡快轉虧為盈，有信心將成本費用控制在 10 億美元內，並致力於發展高階產品與拉丁美洲等重要市場。