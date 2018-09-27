美股盤中─溫和上揚 等待Fed利率決議

美國股市週三中場溫和上漲，投資人等待美國聯準會 (Fed) 的利率決議。

台北時間 00:11

道瓊工業平均指數上漲 45.60 點或 0.17% 至 26537.81。

Nasdaq 指數上漲 26.16 點或 0.33% 至 8033.63。

S&P 500 指數上漲 6.28 點或 0.22% 至 2921.84。

Fed 為期二天的政策會議將於今日結束，台北時間凌晨 02: 00 將公布利率決議。預期 Fed 將升息一碼，為自 2015 年以來，第八次升息。

投資人亦將注意貨幣政策未來走勢的線索，尤其年底前走勢。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，市場預期 12 月升息機率高於 80%。今年，Fed 已二度升息。

分析師說，預期 Fed 今日將升息一碼。此外，Fed 主席鮑爾可能暗示三個月內可能再度升息。

川普總統週二在聯合國大會上發表演說，他為自己的貿易立場進行辯護，他告訴國際領袖說，美國不會再忍受貿易不公，會根據國家利益採取行動。

川普又繼續批評 OPEC 國家，他說該集團向世界其他地區大敲竹槓，賣出高價原油，中飽私囊。

分析師說，長期而言，因經濟與企業獲利成長強勁，對美國股市仍屬利多。