楊元慶：未來是智能物聯網時代 移動業務未到放棄時候

聯想集團 (0992-HK) 昨(24)日公佈的業績由盈轉虧，截至今年 3 月底，全年錄得權益持有人應佔虧損 1.89 億美元 (約港幣 14.74 億元)，遜於市場預期，每股虧損 1.67 美分，派末期股息港幣 0.205 元。聯想前年聯想純利 5.35 億美元 (約 41.73 億港元)。

若單計第四季，受惠於個人電腦和智能設備及數據中心業務帶動，聯想收入為 106.4 億美元，年增 11.1%，為近 10 季以來，首次錄得雙位數字的增長；純利為 3300 萬美元，年跌近 7 成。

綜合星島日報、香港文匯報報導，3 大業務方面，移動業務續放緩，收入按年下跌 6% 至 72.41 億美元；撇除會計處理衍生的與併購有關的非現金費用，移動業務仍然錄得除稅前經營虧損，不過虧損由上一個財年的 5.66 億美元收窄至 4.63 億美元。

移動業務在一些新興市場遇上不少挑戰，影響期內整體銷量。集團董事長及首席執行官楊元慶表示，移動業務整體表現未達預期，集團已採取不同措施減少費用，包括裁員及優化產品組合等，預期重組在年中完成，費用可減少 3 成，令移動業務可輕裝上陣，並重回健康軌道及盡快扭虧為盈。

他指出，短期內不會過分追求市佔率及營業額的增長，將保持業務穩定，而拉丁美洲及北美地區增長不俗，未來對以上市場的增長有信心。

個人電腦和智能設備業務全年收入 323.79 億美元，年增 7.7%；第四季收入 77 億美元，年增 16%，為 4 年來最高增長。首席營運官 Gianfranco Lanci 表示，集團已連續 2 季錄得雙位數的按年增長，而零件短缺問題持續緩和，有信心今個財年可以保持雙位數增長。

數據中心業務收入年增 8% 至 43.94 億美元；除稅前經營虧損 3.05 億美元，若撇除年內會計處理衍生的與併購有關的非現金費用，則較去年的 3.43 美億元虧損有所改善。去年第 4 季收入則年增 44%，是自併購 System x 以來取得的最高收入增長，亦是連續兩個季度年比年獲得雙位數增長。

Gianfranco Lanci 表示，相信個人電腦和智能設備業務增長勢頭可延續至下年財年。

早前公司把個人電腦和智能設備業務 (PCSD) 和移動業務 (MBG) 整合，成立智能設備集團(IDG)。楊元慶指，行業走過 PC、互聯網、移動互聯網的時代，相信未來是會是智能物聯網時代，電腦及智能手機均是重要的智能設備。由於移動業務有其重要性，且在轉型戰略中具重大意義，故「未到要放棄的時候」。

他相信，連年虧損的移動業務並非「雞肋」，個人電腦和手機始終是兩個重要的智能設備，集團會通過 IDG 把所有的智能設備結合在一起，加速計算技術和通信技術的融合，充分利用共享平台，帶動聯想集團的整體轉型。

聯想昨 (24) 日收報港幣 3.91 元，上漲 2%。