聯想重組大改造 合併電腦手機業務 成立智能設備集團

聯想集團 (0992-HK) 董事長兼 CEO 楊元慶昨 (8) 日通過內部信公佈新的集團業務架構調整。楊元慶宣佈，聯想集團正式成立全新的智能設備業務集團 (Intelligent Devices Group)。

據《新浪科技》報導，聯想的組織升級後，其原個人電腦和智能設備業務集團 (PCSD) 和移動業務集團 (MBG) 將整合成智能設備業務集團，與原數據中心業務集團 (DCG) 協同。同時，聯想集團此次還進行了多項人事調整。

新成立的智能設備集團，將由聯想集團企業總裁兼首席營運官 Gianfranco Lanci 領導。聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍，將出任中國區智能設備業務集團負責人，向 Gianfranco Lanci 匯報。常程不再擔任移動業務中國區產品副總裁，將擔任該業務中國區代理負責人，向劉軍匯報。原聯想集團高級副總裁喬健，將擔任全球首席市場官和市場營銷高級副總裁，接替將退休離任的 David Roman。

楊元慶在內部信中表示，「我們所處的行業正在經歷重大變革，從 PC 互聯網、移動互聯網過渡到智能物聯網 (智能 IoT) 的新階段。」其同時透露，未來聯想集團集中在「智能設備(智能 IoT)＋雲」業務方面。由此不難看出，聯想集團試圖通過人工智能 (AI) 結合物聯網業務突圍。

聯想由於業績及股價不振，日前被恒指公司宣佈剔出藍籌行列，6 月 4 日生效，這是聯想第二次被剔出藍籌行列。該股昨收港幣 3.71 元，上漲 3.06%。



