Nike最新一季營收優於預期 豐泰沾光 Q4出貨動能強勁

豐泰 (9910) 主要客戶 Nike 昨日公布財報，2019 會計年度第一季營收優於預期，但毛利率則略低於預期，其中，北美市場持續成長，大中華地區則是連續 17 季成長。法人表示，豐泰身為 Nike 主要供應商之一，有望受惠於庫存水位下降及喬丹鞋恢復成長，看好第四季銷售量將持續成長，維持旺季水準。法人指出，Nike 在北美銷售維持成長，營收成長幅度由上季的 3% 提升至 6%，其中，喬丹鞋已回復成長軌道，成為營收動能之一；此外，在大中華地區則成長 20%，旗下所有產品線包括跑步鞋、sportswear、籃球鞋與 Jorden Brand 皆維持成長態勢。



法人認為，Nike 內部庫存管控良好，本季庫存金額與天數下降，再加上看好下季銷售動能強勁，皆有利於下一季對供應鏈的拉貨，有望推升豐泰第四季出貨量持續成長，此外，由於北美市場為籃球鞋主要銷售地區，隨北美市場持續成長，也有利於拉升豐泰在籃球鞋的銷售。