台開決議辦理現增籌資逾10億元 今年底前完成募集

台開 (2841-TW) 在台三大開發案之一的新竹新埔園區雲夢山丘，其中 villa、酒店式公寓、溫泉旅館等均已取得建照，同時，台開花蓮洄瀾灣幸福大鎮計畫第二階段「新天堂樂園」，將從 2018 年底陸續引進新設施，董事會今 (27) 日決議，將辦理現增案募集逾 10 億元。

台開董事會決議，將以每股 9 元價格，發行 1.13 億股的現增股，募集 10.17 億元的資金；台開規劃，現增案最快今年底完成募集，依台開第 2 季財報顯示，公司截至第 2 季底止，每股淨值達 25.14 元，台開今日收盤價 8.87 元。

目前台開重大土地開發案包括花蓮、新竹新埔、南投草屯等地，及金門工商綜合區 BOT 案，最明確進度在花蓮洄瀾灣區，今年起將開始貢獻營收，區內「新天堂樂園」佔地 1 萬餘坪，結合影城、AR、VR、溜滑梯的體驗型室內樂園，預計年中分階段試營運；同時，台灣首間貨櫃星巴克，今日在該地開幕。

至於新竹新埔園區雲夢山丘開發案，台開除取得該地觀光農場籌設許可之外，在建物方面 villa、酒店式公寓、溫泉旅館等均已取得建照，台開訴求以三大國際建築師團隊包括隈研吾、BIG、ARUP 與英國 Mole 等可以為企業與個人打造產品。規劃坪數從最小的 400 坪，到最大的 1 萬坪，均可作為企業行館，如員工教育訓練、休閑度假會館功能，更可為個人設計 20 坪以上之專屬空間，成為休閒度假的好場域。