台開新埔雲夢山丘開發案取得觀光農場籌設許可

台開 (2841-TW) 在台三大開發之一的新竹新埔園區雲夢山丘，取得觀光農場籌設許可，今 (21) 日獲總統蔡英文親臨訪視，由台開集團董事長邱復生代表歡迎蔡英文，雙方除在該園區舉辦與返鄉青年重談會之外，並於園區內新落成的餐廳用餐。

蔡英文今天在台開新埔雲夢山丘新落成的餐廳用餐，台開集團董事長董事長邱復生在場提出雲夢山丘開發案簡報並指出，全區以道法自然利用鵝卵石自然工法打造退休養生的園區，取得觀光農場籌設許可。

邱復生並指出，新竹新埔園區雲夢山丘開發案，未來將設立艾美溫泉酒店、酒店式公寓、茶花溫室餐廳、休閒農場等，總面積 28 公頃，結合住宿餐飲，打造健康樂活、永續環境之溫泉生態園區，另以數位方式吸引鳥類來，有新竹五色鳥，竹雞，藍鵲等，形成良好生態與藍鵲聚集生態，東側農場園區並種植本草綱目，藍莓等。

目前台開的土地開發案包括花蓮、新竹新埔、南投草屯等地及在金門的工商綜合區 BOT 案，今年各園區開發最明確的進度在花蓮洄瀾灣，區內的「新天堂樂園」佔地 1 萬餘坪，結合影城、AR、VR、溜滑梯的體驗型室內樂園，預計年中分階段試營運；同時，已取得使用執照、台灣首間貨櫃星巴克，第 3 季將在該地開幕營運。

蔡英文表示，新竹縣是文化寶藏，更是客家文藝復興之地，新竹縣已用科技創造價值，人文生活方式、思想與感情等。接下來將用人文結合科技，由在地青年發揮創業長才，打造在地新竹創新價值。之前舉辦「浪漫台三線」活動，就是要大家多多了解並享受客家文化的創新與生活方式。

台開日前由邱于芸接任總經理職務，而邱于芸曾擔任內閣文化部次長。