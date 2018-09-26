超眾Q3出貨旺 法人估下半年EPS將大賺逾4元

散熱模組大廠超眾 (6230) 第三季因 PC、手機產品線出貨成長，法人預估，單季合併營收將突破 21 億元大關，創歷史新高，雖無大筆匯兌收益入帳，但因傳統旺季帶動產能稼動率提升，雙率雙升，單季 EPS 將達 2.12 元，維持第二季高檔。超眾主要產品線包括 PC、伺服器與網通，兩者占比均約 46% 與 41%，手機的應用占比則約逾 7%。法人認為，今年手機產品線除了韓系手機大廠供貨比重攀升，熱板應用在電競手機也在第三季開始出貨，使得手機產品線成為今年成長最大的一環，全年估增近三成。



至於 PC，在有新的電競筆電客戶加入，且採用高階的熱板應用之下，今年貢獻營收的年增率約 7% 左右，占比近 46%，成為最大的產品線。至於伺服器與網通產品線，今年有 Purley 換機潮帶動出貨成長，不過，Purley 機種採用傳統熱管應用，對於產品組合較不利。



該公司第二季在匯兌收益貢獻之下，單季 EPS 達 2.18 元，第三季因傳統旺季，營收將逾 21 億元，9 月業績亦維持高檔，法人估因毛利率回升到 20% 以上，營益率則近 11%，使得在沒有大幅匯兌收益之下，本季 EPS 仍有逾 2 元的水準，挑戰第二季高峰，至於第四季，預估維持逾 20 億元營收，雙率維持高檔，EPS 也可望逼近 2 元，下半年 EPS 將賺逾 4 元。