超眾本季營運熱轉 單月單季營收將刷新紀錄 獲利看俏

散熱模組大廠超眾 (6230) 第三季營運熱轉，7 月業績以逾 7 億元創下歷史次高紀錄，8 月份可望維持高檔，法人預估，最遲在 9 月份可望刷新歷史紀錄。此外，因銅、鋁價下跌，有利於其原料成本下降，新台幣匯率也趨貶，加上產品組合正向，雖產品售價稍有壓力，但法人認為，超眾本季毛利率向上趨勢樂觀，獲利可望明顯成長。



超眾目前包括伺服器與網通產品線占比逾 44%，在高階的熱板應用比例提升之下，有助於平均單價 (ASP) 與毛利率的提升。而熱板解決方案除了應用在 Grantley 的伺服器上，電競筆電與電競手機也有擴大採用的趨勢。超眾指出，目前熱板應用穩定提升，較同期成長。



至於目前伺服器產品線中，新版的 Purley 平台機種占比約 4 成，Grantley 占比約 6 成，預期到第四季，兩者占比可望形成五五波，甚至 Purley 占比更高一些。不過，雖 Purley 為新平台，但 Grantley 平台有熱板解決方案 (約占 2 成)，因此平均下來 ASP 與毛利率約相當。



繼 7 月業績創歷史次高，且與去年 9 月寫下的 7.02 億元歷史紀錄僅一步之遙下，法人預估該公司 8 月業績就有機會挑戰新高紀錄，而 9 月份有季底效應，加上 10 月份中國十一長假提前拉貨，業績將是單季最高，可望正式刷新歷史紀錄，第三季業績上看 21 億元創高。