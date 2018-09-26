AOI設備廠由田首度祭出庫藏股 明起買回3000張

AOI 設備廠由田 (3455-TW)9 月起進入對於 PCB 廠、軟板廠及 IC 封測廠交機並認列營收的高峰，營收的強勢走高態勢將一直延續到 12 月，該公司決議明 (27) 日起兩個月進場在每股 70 元以下買回 3000 張庫藏股。這是由田 2007 年上櫃掛牌以來，首度決議進場買回庫藏股，將用於註銷股本。

光學檢測設備廠由田在 PCB 及面板廠快速擴產，看好 5G 帶動封裝、COF、軟板、載板等一系列產業升級循環，由田搶先佈局，目前在手訂單金額超過 30 億元。由田主管指出，本年度上半年強攻陸資軟板廠擴產商機，除已獲大陸最大軟板廠訂單挹注，也打入華南多家新興軟板上市公司，並取得三星供應鏈韓系軟板廠下一波 5G 布局擴廠、產品外觀檢測訂單；下半年也出貨部分 IC 封測及韓廠訂單。

由田上半年營收達 12.13 億元，毛利率 39.74%，稅後純益為 8473 萬元，每股純益為 1.38 元，法人圈預期，下半年產業旺季及拉貨效應顯現，下半年合併營收可望較上半年翻倍成長，第 4 季營收可望超過 13 億元。

另外，由田更獲台灣多家 COF 封測廠訂單，下半年預計出貨金額超過 1 億元元；LCD 檢測設備部分，也獲中國大陸 8.6 代、10.5 代等高世代面板產線購機，下半年開始陸續出機並將認列營收；此外，由田布局 AI 人工智能，深度學習及大數據導入可協助進行缺陷判定及分類，減少人員需求，目前 AI 已陸續導入各產品線，有助營收、毛利成長。