由田6月與H1營收同創歷年同期新高 法人估H2營收有望翻倍成長

光學檢測設備大廠由田新技 (3455) 今日公告 6 月營收約 2.46 億元，累計今年上半年營收達 12.13 億元，單月及上半年營收同創歷年同期新高。展望後續，法人圈預期，下半年產業旺季及拉貨效應將顯現，由田下半年合併營收可望較上半年度有翻倍成長之表現。近年 PCB 及面板廠快速擴產，5G 佈局亦帶動封裝、COF、軟板、載板等一系列產業升級循環，由田搶先布局多方市場，各產業皆有對應之完整產品線並持續積極打入龍頭廠商，由田透露，下半年度及 2019 年營收發酵後勢可期。



由田於本年度上半年強攻陸資軟板廠擴產商機，除已獲大陸最大軟板廠訂單挹注，亦成功打入華南多家新興軟板上市公司，同時取得三星供應鏈韓系軟板廠下一波 5G 布局擴廠外觀檢測之全部訂單，市場預期未來汽車電子和蘋果新機帶動需求，軟板及軟硬結合板檢測將成由田重要成長動能。



另外，由田更已獲台灣多家 COF 封測廠訂單，下半年預計出貨金額逾億元，為全台第一供貨商；至於 LCD 檢測設備部分，也獲大陸 8.6 代、10.5 代等高世代面板產線購機，下半年開始陸續出機並將認列營收；此外，由田布局 AI 人工智能已久，Deep Learning 及大數據導入可協助進行缺陷判定及分類，大幅減少人員需求，目前由田 AI 已陸續導入各產品線，對於營收及毛利成長皆有大幅助益。



由田已完成國內與兩岸 AOI 行業第一次上市櫃公司間之公開收購案，晶彩科於本月股價更改寫一年多來新高，市場樂觀預期以由田專長，與晶彩科未來產品有高度互補，產品線包含 PCB/IC 載板、面板等光學檢測設備，並積極布局跨足半導體、SMT、AI 等領域。