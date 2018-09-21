搶攻粉領族iPhone XS換機商機 遠傳旗下德誼數位估新機整體業績增30%

Apple iPhone XS 系列新機於今 (21) 日登台開賣，遠傳 (4904) 旗下德誼數位看好 iPhone XS 系列機種聚焦女性市場，特於開賣以百貨通路據點優勢，推 10 大「專櫃級」服務。以德誼數位通路優惠搭配百貨據點優勢，最划算的買法為在 SOGO 忠孝門市、汐止遠雄廣場門市及新竹晶品城門市購買 iPhone XS Max 512GB 乙支，可現賺 2000 元購物金，相當於以 9.6 折優惠價格購入新機。德誼數位總經理趙憶南表示，據德誼觀察發現，相較於男性擁有高度品牌忠誠度，女性於購買商品時較容易受到外觀設計、銷售服務影響，加上德誼擁有高達 27 間門市位於以上班族女性為主要客層的百貨公司，德誼數位今年特別以女性市場為主力推出一系列百貨獨家優惠及粉嫩周邊商品，希望藉由女性果粉的成長，帶動 iPhone 新機系列整體業績上看 30% 成長。



趙憶南強調，德誼數位擁有完善一站式配套服務，且根據客戶回饋調查，連續半年以上每週服務滿意度超越 95%。