紐約匯市—聯準會如預期升息 刪除寬鬆措辭 美元震盪小升

美國聯準會週三 (26 日) 一如預期升息 1 碼，聯準會調高了對今明兩年經濟成長的預期，並刪除「貨幣政策寬鬆」一詞。在最新政策宣布後，美元先跌後升，之後升幅減小。

這是本次進入升息循環以來第 8 次升息，政策宣布後，美元兌歐元和日圓短暫下跌，但隨著市場參與者消化聲明內容，美元繼續小幅走高。在下午的交易中，美元指數上漲 0.1% 至 94.179。

聯準會確保利率走高

聯準會將基準利率提高 25 基點，利率達到 2.00% 至 2.25% 的範圍。惠譽 (Fitch Ratings) 董事 Robert Sierra 表示，政策聲明中關鍵詞「寬鬆」遭刪除，確保利率將持續走高，因為失業率將進入多年低點。

Sierra 認為，聯準會仍然非常關注國內經濟的強勁，但無論是貿易問題，還是近期新興市場的動盪，都影響了今天的決定。

多倫多道明證券北美外匯策略主管 Mark McCormick 則認為，刪除「寬鬆」一詞是個溫和的信號，也是美元最初下跌的原因。他說：「對我而言，這意味著聯準會或多或少處於中性立場，可能接近已完成升息。」

Allianz 投資管理公司資深市場策略師 Charlie Ripley 表示，他不認為很多人會尋求完全取消寬鬆措施。聯準會主要向市場發出信號，承認政策不像之前那樣寬鬆，並且愈來愈接近中性利率。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 澄清，在聲明中刪除「寬鬆」措辭，表明貨幣政策正按照預期進行。

美元兌加元上漲

英鎊與歐元隨美元起伏，英鎊兌美元上漲 0.03% 至 1.3184 美元，歐元兌美元下跌 0.05% 至 1.1761 美元。

WorldFirst 首席經濟學家 Jeremy Cook 認為，由於英國脫歐導致貨幣前景不確定，因此現在交易英鎊並不明智，非必要無需著墨英鎊。

其他方面，美元兌加元上漲 0.27% 至 1.2987 加元，主要受益於油價下跌，以及美加 NAFTA 談判缺乏進展。

美元兌日圓下跌 0.05% 至 112.92。