日友彰濱二廠擬10月試營運 今年營收有望年增逾一成

日友 (8341) 彰濱二廠預計於 10 月開始試營運，成為今年的營運新動能，法人預估，日友現有客戶的訂單能見度高，彰濱二廠的固體廢棄物比重將較一廠的 10% 提升至 70%，明年稼動率有望拉升至八成左右， 而隨彰濱二廠稼動率提升，屆時一年有望貢獻營收 8-10 億元。而在醫療廢棄物方面，日友雲林三廠於去年 9 月加入營運，而雲林一廠目前進行整改，預計明年上半年完工，屆時雲林二廠將正式除役，法人指出，以產能利率 75% 計算，整改完後的一廠加三廠產能可較今年每月處理量增加 80 噸，2019 年醫療廢棄物每月處理量可達 1260 噸。



此外，法人也提到，日友 9 月因焚化爐歲修，單月營收將回歸至 1.5-1.6 億元水準，而今年全年在雲林三廠加入，及彰濱二廠第四季試營運挹注下，預估全年營收將有逾一成以上的成長。