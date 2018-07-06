廢棄物處理需求成長 可寧衛、日友H1營收同創歷史新高

可寧衛 (8422)6 月營收在少了專案挹注下，較 5 月營收下滑逾兩成，為 2.50 億元，相較去年同期成長 6.47%；而今年上半年在廢棄物價量俱增及專案入帳下，營收則創歷史新高，達 17.80 億元，年增 36.05%。 可寧衛今年首都進軍焚化事業，取得大發有害事業廢棄物焚化及物化處理廠，提升在廢棄物處理服務的完整性。法人預期，大發廠最快將於今年年底挹注營收，待明年放大業績貢獻，推升營運持續成長。



而另一家環保大廠日友 (8341) 營收也呈穩定成長，6 月營收 1.73 億元，月增 13.27%，年增 1.36%；上半年營收也在稼動率提升下，創歷史新高，營收達 9.87 億元，年增 8.13%。日友認為，目前台灣事業廢棄物的處理產能仍舊不足，尤以固態廢棄物處理產能最為缺乏，而今年在彰濱二廠的加入下，將為今年新興成長動能。