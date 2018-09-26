〈寶華經濟預測〉略上修今年GDP至2.6% 惟「停看聽經濟」狀態浮現

元大寶華綜合經濟研究院今 (26) 日公布 2018 年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.6%，較 6 月預測值上修 0.05 個百分點，元大寶華綜經院院長梁國源指出，目前是「停看聽經濟」，儘管此次 GDP 微幅上修，事實上輸出成長、民間消費和民間投資均下修，明年 GDP 預測值則為 2.45%，較今年低，需對未來經濟情勢有所警覺。

梁國源指出，今年以來，新興國家金融市場同步重挫，使經濟動能明顯降溫，而資金回流美國加重非美市場流動性緊俏問題，不過，近月主要國家企業和消費者信心仍高，明年上市公司資本支出也可望續處高點，再加上 OECD 國家財政政策趨於寬鬆，皆有助支撐全球景氣，不至於急轉直下。

元大寶華預測，雖近月台灣半導體設備進口年增率恢復成長，且 8 月 WSTS 上修今明兩年世界半導體市場年增率預測，有利台灣電子零組件業出口，不過，明年年增率預測明顯不如今年，代表仍不宜太過期待台灣電子零組件業的出口表現。

元大寶華將今年輸出成長率由 6 月的 3.9% 下修至 3.14%，而明年為 2.95%；輸入方面，元大寶華略下修 0.08 個百分點至 4.6%，而明年更降至 3.35%。

另一方面，由於民間就業展望負面，再加上年金改革的衝擊，使今年民間消費成長率由 2.6% 下修至 2.48%，明年更降至 2.35%。

梁國源進一步說明，年金改革實施後，所得替代率逐年遞減，對經濟衝擊雖可分散至各年，但對今年兩年影響較大，估計拉低民間消費 0.6-0.76%。

而民間投資方面，由於房市風向分數轉為代表谷底衰退的藍燈，加上明年民間重大投資成長動能減弱，均制約民間投資，因此下修民間投資成長率預測至 3.61%，一口氣下修 0.73 個百分點。

梁國源強調，目前的經濟狀況還不值得我們有非常大的擔憂，但值得我們非常警覺。