台股盤中—萬一關卡近鄉情卻 風電、紡織股出頭表態

台股今 (26) 日早盤平盤震盪，高點一度觸及萬一關卡，最高達 11007.35 點，漲 28.5 點，大立光、鴻海守住紅盤，不過台積電盤中紅翻黑，拖累大盤收斂漲幅也同步下跌，但仍守穩所有均線，成交量預估 1050 億元。分析師認為，台股連 2 天量縮，代表多頭萬一關卡近關情卻，在美股尚未明確表態，盤勢仍震盪看待，以風力、紡織等傳產股表現為主。

觀察蘋概三雄，鴻海、大立光受惠 iPhone 新機出貨上調，早盤小幅走揚，不過台積電微幅下滑翻黑，早盤以觀光、造紙、油氣燃氣等表現最佳，紡織、橡膠及水泥等產業則重挫。

風電概念股表現仍維持強勢，上緯投控、永冠 - KY、潤泰材、中鋼構等，早盤都有逾半根停板漲幅。

觀光股中，美食 - KY 漲幅超過 5% 表現最佳，帶動整體類股上漲，造紙以正隆、永豐餘表現較佳，不過漲幅都在 3% 以內，油氣燃氣則以台塑化表現較佳，早盤漲幅逼近 3%。

紡織類股則以新紡、宏和、宏洲、嘉裕等漲幅逾 1%，儒鴻則跌逾 9%，聚陽早盤跌幅超過 3%。

漲價題材股國巨、華新科、奇力新、斐成、蜜望實等平盤附近遊走；矽晶圓族群環球晶、中美晶、漢磊、合晶、嘉晶等，個股小漲小跌沒有亮眼表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股連 2 天量縮，顯示對 11000 點整數關卡「近鄉情卻」，雖然陸股跌深反彈，不過國際股市沒有明顯帶動，近期大盤主要還是看風力發電及紡織類股等類股表現。