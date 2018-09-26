海底撈首日掛牌大漲逾9% 市值突破1000億大關

海底撈 (6862-HK) 今 (26) 日掛牌上市，競價時段股價開高 5.62%，報港幣 18.8 元，開盤後漲幅不斷擴大，截至發稿，報港幣 19.42 元，漲幅來到 9.101%，市值突破港幣 1000 億元大關，至港幣 1029.26 億元。

圖：新浪財經

海底撈是全球領先的中式餐飲品牌，目前共擁有 379 家餐廳，主打火鍋慢餐。去年實現營收人民幣 106.4 億元、淨利人民幣 10.3 億元，穩居中式餐飲企業第一。2018 年海底撈計畫新開店 180-220 家，將帶動公司進入一輪加速增長週期。

海底撈發佈公告，發行 4.24 億股，每股上市發行價定為港幣 17.8 元，每手 1000 股。

海底撈董事會主席、執行董事兼首席執行官張勇及首席運營官楊利娟蒞臨港交所，為股票掛牌上市敲鑼。

海底撈股東代表苟軼群表示，海底撈自 1994 年創立以來得到各地政府的關心和支持，作為民營企業海底撈能成長為中國最大的餐飲集團之一，需要感謝中國改革開放的時代、各級政府部門的呵護，以及各方投資者及仲介團隊的支持和信任，奠定了此次上市成功的基礎，未來海底撈將以更高效和努力的工作來回報大家。

苟軼群說，海底撈成功上市，最重要感謝 2 個群體：一是海底撈的顧客，廣大的客認同我們的努力，並用極高消費忠誠度回報我們。顧客的滿意一直是海底撈最大的追求目標，未來在資本助力下相信顧客可以在海底撈得到更好的消費體驗。

另外一個群體是海底撈的 5 萬多名員工，你們踐行雙手改變命運價值觀同時一起打造中國最大中式連鎖餐飲集團，衷心感謝你們。

苟軼群說，今天上市是海底撈一個新起點，未來將借力資本市場，在門店擴展，服務升級，新品研發，新技術運用等方面加大投入，為顧客帶來更好的消費體驗，並在中式餐飲的國際化，現代化方面做出更多努力，期望與各方人士攜手，為消費者，員工，股東，為社會創造更大的價值。