能源盤後 - OPEC+俄羅斯討論增產 令週五油價漲勢收斂

週五 (21 日) OPEC 會員國與俄羅斯領銜的產油國召開會議，討論是否就美國制裁伊朗而產生的原油供給缺口，提供更多原油增產，令週五 (21 日) 盤中油市漲幅出現收斂。

截至台北時間週六 (22 日) 早盤 4 時 30 分許，紐約輕原油 (WTI) 暫報上漲 0.73% 至每桶 70.83 美元；布蘭特原油則暫報上漲 0.14% 至每桶 78.81 美元。

WTI 日線走勢圖 圖片來源：investing.com

此前週四 (20 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 曾在推特上發文怒斥 OPEC 國家應該調降油價，川普指稱，美國長期保護中東地區，並且斥資鉅額軍費保護盟國不受敵意國家侵擾，但是 OPEC 卻仍在背後推升油價。

川普在推特上寫道：「美國保護了中東國家，但是 OPEC 卻仍繼續令油價上升，美國人將會記住這一點，OPEC 必須現在就調降油價。」

本週日 OPEC 與減產夥伴國組成的 OPEC+，將於阿爾及利亞召開會議，會上將研討當前的原油市場形勢，並討論第四季的原油供應和需求目標。

本週稍早俄羅斯官方曾經表示，若俄羅斯原油產量維持 9 月生產水準，年產量目標將可能提升至 5.55 億噸，代表著在剩下的 100 天內將再增產 200 萬噸，這與上個月原油產量每日 1121 萬桶相比，相當於每日再增產 15 萬桶。