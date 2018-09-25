華航蟬聯APEX五星級榮譽獎

華航 (2610-TW) 捷報頻傳，今年度再度榮獲 APEX(Airline Passenger Experience Association) 與知名 Concur TripIt 旅遊網聯合票選《國際航空公司評鑑》「五星級最高榮譽獎」。

APEX 本屆會議於 9 月 24 日至 27 日於美國波士頓舉行航空研討會，邀請航空相關專業人員，如航空公司、機上娛樂系統軟硬體廠商和製造業者等研擬未來客艙相關產品發展趨勢、技術、服務等議題，同時公布由旅客於 TripIt 平台及票選國際航空公司評鑑結果。

評選標準包含整體飛行體驗及客艙座椅舒適度、客艙服務、餐飲服務、機上娛樂和 wifi 等項目，華航從逾 400 家航空公司中脫穎而出。

華航各項表現屢獲國際賞識，包括第 128 屆美國玫瑰花車國際花車首獎、蟬聯美國 Global Traveler 北亞最佳航空、Cheers 雜誌「2018 年新世代最嚮往企業 TOP 20」、OBH 雜誌國際客艙服務評鑑「豪華經濟艙最佳盥洗包」、2017 年遠見雜誌五星服務大獎。

同時，華航連續 20 年獲頒亞洲讀者文摘「信譽品牌金獎」、Air Cargo World2017 全球航空貨運卓越服務獎、2017 TCSA 台灣企業永續獎和機上雜誌 Dynasty 蟬聯美國 APEX 優秀出版卓越獎等。