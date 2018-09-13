華航連3年入選道瓊永續新興市場指數

道瓊永續新興市場指數 (DJSI)2018 年評選結果於今 (13) 日公布，，華航 (2610-TW) 不僅再度獲選，也成為國內唯一連續 3 年名列道瓊永續指數的運輸業者。

道瓊永續指數是全球首支追蹤頂尖企業永續績效的指數，透過經濟、環境、社會面等面向，結合外部利害關係人公正的評選機制，篩選出永續績效前 10% 的績優企業。

全球獲邀參與的航空業者共計 31 家，此次華航勇奪第 3 名殊榮。

事實上，華航已在 8 月入選富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index)，顯示受國際高度肯定。

華航持續締造國籍航空永續里程碑，2017 年簽署白金漢宮宣言，承諾拒運非法野生動植物，也參與空中巴士及 Air TOTAL 合作航空永續替代燃油計畫，以行動支持全球減碳。

華航也曾獲 EPIF「國際綠色典範獎」、經濟部「台灣綠色典範獎」、國內環保最高榮譽「中華民國企業環保獎 (金級獎)」，且連續 4 年獲頒 TCSA 台灣企業永續獎等，去年為全球首家航空集團取得國際碳足跡標準證書及碳標籤，今年也再度通過 ISO 14001 (國際環境管理系統標準)、ISO 50001 (能源管理系統標準) 和 ISO 14064-1 (溫室氣體管理系統標準) 等三大國際認證。