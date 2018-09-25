廣宇9-10月迎業績高峰 下半年產品組合轉佳拚獲利

廣宇 (2328) 今日舉行法說會，發言人郭世華表示，今年上半年受到被動元件缺貨影響，第二季在 EMS（電子代工）出貨有因此受到遞延，目前則已有穩定的被動元件貨源，第三季將加速出貨，9 月營收狀況不錯，下半年將優於上半年表現，今年也將優於去年成績。郭世華提到，第三季目前狀況樂觀，今年營收高峰將落在 9-10 月，雖第三季面板銷售成長平緩，但由於自製零組件的毛利率較佳，下半年在 EMS 及 PCB 出貨成長下，產品組合優於上半年表現，將帶動下半年毛利率提升。



而提到中美貿易戰，郭世華則表示，目前影響仍在評估當中，會持續與客戶溝通調整方式，不會因為加重 10% 關稅而貿然調降價格，以長期而言，將評估生產基地的轉移，加重馬來西亞廠、泰國廠或是台灣新店廠的生產比重，然仍將考量物流、人力及搬遷等成本，以長期作戰作為策略方向。