〈Q4產業前瞻〉螺絲螺帽轉單效應續強 春雨久陽營運升溫 中鋼豐興亦受惠

美國 24 日起將對大陸進口的 2000 億美元商品課徵 10％關稅，螺絲螺帽廠第四季轉單效益可望續強，春雨 (2012-TW)、久陽 (5011-TW) 等營運表現不看淡，而上游盤元、線材廠中鋼 (2002-TW)、豐興 (2015-TW) 等在棒線第四季盤價走揚下，亦可望受惠。

台鋼集團旗下的螺絲廠春雨受惠美中貿易戰開打後，美國螺絲訂單由中國轉出，推升訂單能見度看至年底，且因集團擁有電鋼爐廠，享有供料優勢，均將推升第四季獲利情況。

同樣為台鋼集團成員之一的螺栓廠久陽，因應美中貿易戰轉單也持續擴產，預估第四季單月產能將達 3000 噸、月產值上看 1.5 億元，隨平均單價 (ASP) 較高、毛利較佳內六角出貨比重提升，也將有助第四季營運表現。

至於主攻車用扣件的恒耀 (8349-TW)，也因在台灣、德國、大陸均有設廠，其中銷往美國由台灣負責，未來在美國實施關稅後，也可望迎來轉單效益。

而上游負責供應原料盤元、線材的中鋼以及豐興，也受惠第四季棒線材料價格調漲，在下游扣件、手工具、機械等需求依舊暢旺下，量價齊揚，可望帶動營運升溫。

根據經濟部統計處資料顯示，今年以來螺絲螺帽外銷接單暢旺，加上業者近年投入航太、汽車及醫療應用領域，產品價格成長幅度顯著，累計台灣今年前 8 月出口值達 30.8 億美元，年增 16.6%，預估全年出口值可望突破 45 億美元，創歷史新高紀錄。