熱熔膠廠誠泰10月下旬將掛牌 射三箭今明年營運看俏

熱熔膠大廠誠泰科技 (4767-TW) 將於 10 月下旬正式掛牌上櫃，公司指出，第四季將迎來出貨高峰，且切入大陸家電新應用、越南銷售據點增設完成、加上廣東廠產線進行去瓶頸工程，年產能將由現在 1.6 萬噸增至 1.8 萬噸，均將推升今明二年的營運表現。

誠泰為環保型熱熔膠及防水材料製造商，以產品應用比重來看，熱熔膠比重達總營收 95% 左右，主要多應用於自動化包裝、書本製造及鞋業等；防水膜佔 5%，下游應用為公共工程及建築防水工程。

誠泰指出，由於明年春節時辰提前，預計下游客戶也將提早拉貨，營運動能至年底前可望逐月升溫，第四季將迎來全年出貨高峰。

而誠泰的熱熔膠產品除了現有的應用外，公司也於今年切入家具應用，第四季更將切入家電市場，主要搶攻冰箱、空調以及清淨機等應用，預期可望成為新的營運動能。

因應需求成長，公司也規劃於第四季，針對廣東中山廠一條產線進行去瓶頸化工程，預計可增加 50%、2000 噸的年產能，整體年產能將由現在的 1.6 萬噸增至 1.8 萬噸。

目前誠泰產銷基地除了廣東中山廠，負責供應中國大陸當地市場外，台灣高科廠則負責內銷以及外銷至印度、印尼等東南亞國家，另公司也將於今年底於越南成立新的銷售據點，以供應當地鞋材廠商為主。

誠泰目前實收資本額約 2.8 億元，今年上半年營收 5.4 億元，年增 3.88%，每股純益 0.81 元；隨大陸生產自動化蔚為趨勢，預期於包裝、家具家電，甚至車用熱熔膠需求可望增長，帶動營運升溫。

此外，食安及環保法規趨嚴，也有助提升競爭力，公司對未來營運表現抱持樂觀態度。