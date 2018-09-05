〈國車國造〉商機上看千億元 中鋼攜子公司搶大餅

中鋼 (2002-TW) 今 (5) 日與台灣高鐵 (2633-TW) 宣布攜手「國車國造」，經濟部長沈榮津致詞時指出，未來國內軌道設備建置及維修汰換需求，規模上看千億元；中鋼表示，透過此次合作，有助加強研發及製造技術，且隨國車國造之自主製造及維修比率逐年提升，將搶食軌道商機。

中鋼指出，此次負責高鐵電車線工程車前端設計、改良以及原型車，後段製造量產由旗下中鋼機械負責，同步強化研發技術以及量產製造能力，未來將爭取接下來高鐵第二、三階段換車需求。

中鋼進一步指出，過去已累積台鐵、台北捷運和高雄捷運等維修工程車及高壓清洗車等實績；這次打造高鐵工程車，未來將採用可靠穩定通用規格品，降低維護與庫存成本，有助提升爭取國車國造商機的機會。

中鋼不僅承攬淡海輕軌、高雄輕軌二期工程及進軍高鐵電車線工程車設計製造，集團子公司中冠資訊亦與中科院合作，切入輕軌號誌系統領域。

中鋼在民國 63 年成立「重機械及一般車輛修理工場」，負責公司內部各型車輛維修作業，自 84 年民營化起，即自行設計、開發及製造廠內各型車輛，不僅簡化車種及零組件，同時降低車輛採購與營運成本，而目前國內還有唐榮 (2035-TW) 轉投資的台車擁有製造工程車輛的能力。