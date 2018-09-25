根據《Zerohedge》報導，在 2000 億美元商品加徵關稅生效後，預料美國會明顯感覺「物價上漲」的壓力，中國則會在 2000 億美元關稅稅率提高至 25% 後 (即 2019 年第一季) ，「有感」貿易戰痛擊。

該篇報導分析，中美貿易戰已明顯對中國股市造成傷害，上證指數 3 月迄今暴跌 15%，然而，美國總統川普大打貿易戰的主要目的之一是為了「削減貿易逆差」。

該篇報導分析，中國何時將「有感」貿易戰痛擊？實則是「貿易戰何時對中國出口產生重大影響」？並得出結論，中國在 2019 年第一季將「有感」貿易戰痛擊。

德意志銀行稱，中美貿易戰開打至今，對中國出口似乎沒造成過大的影響。

為了「削減貿易逆差」，美國總統川普大打貿易戰。(圖：afp)

中國國務院辦公室昨 (24) 日公布《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書中表示：「中國不希望發生貿易戰，中國不是害怕，但若有必要，中國會正面回擊。」

回顧中美貿易戰至今，兩國已進行二波關稅攻防戰。兩國自 7 月 6 日與 8 月 23 日展開第一波 500 億美元商品關稅，第二波自本週一 (24 日) 生效，美國對中國 2000 億美元商品加徵 10% 關稅，並於明年 1 月 1 日起調高至 25%，中國也不甘示弱回擊 600 億美元商品加徵 5%-10% 關稅。

中美貿易關稅表

第一波 7/6 中美兩國互祭 340 億美元商品加徵關稅 25% (第一回)

第一波 8/23 中美兩國互祭 160 億美元商品加徵關稅 25% (第二回)

第二波 9/24 美對中 2000 億美元商品加徵關稅 10% ，明年將調高 25%；中對美 600 億美元商品加徵關稅 5%-10%

第三波 市場傳美國將於明年對 2670 億美元的中國商品加徵關稅 (待定)

美國國務院美中經濟與安全審查委員會在 (USCC) 8 月 6 日發布報告稱，美國對中國逆差擴大，今年上半年已突破 1857 億美元，年增 9%。9 月 6 日美國商務部表示，美國 7 月貿易赤字飆至 501 億，達近 5 個月來最高紀錄，寫下 2015 年以來最快赤字增幅。

深究原因在於，美國 6 月 15 日宣布對中輸美 160 億美元的商品加徵 25% 關稅，並於 8 月 23 日生效後，市場為避免受到第一波第二回關稅影響，急於鎖定交貨和價格，推動中國 7 月起出口暴增，連帶影響美國貿易赤字飆至 501 億。

該報導分析，除了關稅影響之外，強勁的 PMI 數據、人民幣貶值和稅務優惠，也將有助於穩定中國對外貿易。

德意志銀行預測，關稅政策將逐漸放緩中國出口量，第三季將飆漲，第四季將下降，但也不排除中國企業寧願選擇在第四季大量出口，支付 10% 關稅，也不要受到 2019 年 1 月 1 日調高至 25% 關稅的影響。

換言之，2018 將會是中國出口強勁的一年，第四季度增長可能仍然保持正成長，但預料 2019 年第一季將轉為負成長。