川普上任來首個貿易協議！美韓簽署貿易修正協議

川普任總統以來美國的首個國際貿易協議問世。

美東時間 24 日周一，川普和韓國總統文在寅簽署美韓雙邊貿易修正後協議。這是繼上月美國與墨西哥達成初步雙邊貿易框架後美國的又一貿易談判成績，也是川普真正白紙黑字簽署的首份雙邊貿易協議。

川普稱，在削減美韓貿易逆差和創造美國產品出口韓國的新機遇方面，新貿易協議取得了巨大進步。美國的汽車、藥品和農產品都將更容易進入韓國市場。

文在寅稱，兩國企業都將能在更穩定的環境下經營。希望修正協議幫助鞏固美韓在其他領域的合作。

今年 3 月韓國政府同意重啟雙邊貿易談判，新協議要在美韓兩國領導人簽字和兩國國會批准後方能生效。

韓國此次願意重上談判桌也算一波三折。川普是以關稅為籌碼換來了韓國在貿易問題上的讓步。

今年 3 月初，川普簽署對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅決定，當月 23 日生效。韓國獲得了有效期截至 5 月 1 日的臨時豁免。

但在 3 月關稅臨生效前，美國商務部 3 月 21 日啟動調查，可能基於國家安全對進口汽車及零部件徵收多達 25% 的關稅。韓國國會議員隨即警告，若美國對韓這類商品徵稅，將不會批准修改貿易協議。

據韓國貿易部 3 月 26 日公告，美韓同意對 6 年前簽署的雙邊貿易協定進行調整，韓國此前獲得的鋼鐵關稅臨時豁免權則變為永久豁免，但要受美國進口配額限制。

按照調整後協議：

鋁的關稅對韓國照收不誤，韓國每年最多向美國出口 270 萬噸鋼鐵，占 2015-2017 年韓國年均對美鋼鐵出口量的 70%；

要求韓國放棄對美國進口汽車執行本國安全標準，並將美國汽車生產商的進口配額擴大一倍，每家美國車企一年向韓國出口汽車上限由 2.5 萬輛增至 5 萬輛；

另外，將本將於 2021 年到期的美國對韓國皮卡徵收 25% 的關稅，延長 20 年至 2041 年。

韓國的上述妥協不算意外，3 月中下旬紐約時報消息就提到，川普政府可能會對進入美國的金屬總量實行配額制度，以防止過多的外國金屬湧入美國。川普的高級貿易顧問納瓦羅此後證實，白宮將實行配額制。

這一切背後愈發印證了外界觀點：川普表面在打全球貿易戰，實際上是以此作為政治與經濟籌碼，謀求全球貿易規則新話語權。

不過，韓國汽車對美出口在過去四五年間擴張了 4 倍多，新貿易條款看不出任何阻擋這一趨勢的跡象。換言之，新協議並沒有給韓國帶來太多實質性的損失，韓國汽車對美出口增加的趨勢不會改變。

至於有分析認為，川普對韓國「勝利」的主要價值不在於大幅縮小美國貿易逆差，而在於向世界展示了美國豁免他國的「誠意」和美國希望達成怎樣的貿易戰結果。文章認為，這個「範例」毫無推廣價值，因為韓國的國防幾乎完全依賴美國，只能對美國幾乎所有要求言聽計從。