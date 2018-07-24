調查：香港創業地點排名 超越矽谷倫敦 僅次大灣區新加坡

根據畢馬威中國和阿里巴巴香港創業者基金共同進行的調查研究，香港被受訪學生視為世界領先的創業地點，在調查結果中，香港排名超越了矽谷、以色列和倫敦等全球其他創新樞紐，僅次於大灣區和新加坡。

不過，香港的創業氛圍還需要進一步提升，只有 15% 的受訪創業者認為，香港的創業思維是其重要的競爭優勢，此外，很多初創企業缺乏來自機構的投資，有 82% 的創業者表示，創業資本的主要來源是個人儲蓄。

儘管香港擁有世界級的研究機構以及越來越多的共用工作空間和初創計畫，但只有 15% 受訪創業者有利用正式研發支援，以及 10% 有尋求創業指導。

此外，調查還發現，實際上香港還沒有發揮其作為進入中國市場的門戶角色，儘管大灣區被視為創業的首選地點，只有 31% 的受訪創業者認為，香港的初創企業已經與大灣區其他企業很好連接。

同時，初創企業相對缺乏機構投資者、創業者很少或未獲得過政府及商界支持和創業指導等阻礙。研究建議，香港應進一步促進知識、實力和資本的流通，包括積極吸引風投資本、提倡企業資金支持。此外，進一步加強香港與內地的緊密合作，也會有助創業者更充分利用大灣區的優勢。

此次調查研究主題為《以創業家精神推動香港轉型》，分別對 100 名創業者和 300 多名大學生進行調查，並諮詢了一些香港的政府機構、學者和關鍵意見領袖。

