IG執行長、科技長驚傳離職 臉書事業群今年掀去職潮？

週一 (24 日) 臉書 (FB-US) 旗下的知名社群媒體 Instgram 宣布一項人事大地震，即 Instgram 共同創辦人暨執行長 Kevin Systrom、科技長 Mike Krieger 已向公司請辭，但目前具體離職原因尚未披露。

Instgram 官方週一 (24 日) 確認，執行長 Systrom 和科技長 Mike Krieger 已正式在週一 (24 日) 表達將要離去之決定，Systrom 也在官方部落格貼文寫道：「已準備好展開下一階段的人生篇章。」

Instgram 在 2010 年於蘋果 (AAPL-US) 旗下的 iOS 平台上架，憑藉著新穎的 UX 體驗，吸引了廣大的年輕人族群，目前 Instgram 全球用戶數約超過 10 億人，此前臉書是在 2012 年以 10 億美元收購下 Instagram，當時用戶數約為 3000 萬人。

市場人士提醒，值得投資人注意的是，臉書旗下另一通訊軟體 WhatsApp 執行長 Jan Koum 也已於今年四月離職，而現在營運高速成長的 Instgram 高階管理層也驚爆離職，雖然尚不清楚臉書內部溝通是否出現疑慮，但從臉書旗下 2 大事業群高階主管離職來看，對臉書可能仍存在潛在衝擊。