美股創高之餘 貿易戰疑慮仍持續打擊部份類股

儘管美國股市仍在歷史新高附近，但不少檔股票仍在處於熊市區域，反映出經濟形勢的強勢，並未抵消市場對許多美國企業集團，在貿易戰可能受傷的恐慌情緒。

在貿易緊張加劇的壓力下，工業與原物料類股所受的打擊特別沉重，這些公司佔標準普爾 500 指數中 80 支股票的五分之一，股價已經從 52 周高點下跌了至少 20%，達到市場對熊市的定義。

部分大型股仍在探底 (圖表取自華爾街日報)

摩托車製造商 Harley-Davidson Inc.(HOG-US)、家電製造商惠而浦 (WHR-US)，工具公司 Stanley Black＆Decker Inc(SWK-US)，以及機械製造商開拓重工 (CAT-US)，是這個類別中最大的幾支股票，主要都受到貿易戰的拖累，在成本提高下，抑制了獲利前景，或使得公司放棄開發計畫。

貿易戰仍為市場預期最大風險

根據美銀美林 9 月所做的全球基金經理人調查，投資人已經連續 4 個月，將貿易戰做為市場最大的風險，也因此打擊基金經理人對全球經濟前景的看法。24% 專業投資人預計明年全球經濟增長將放緩，高於 8 月份的 7%。

對於市場最大的恐懼，43% 的受訪者選擇了貿易戰，18% 的受訪者最擔心中國經濟放緩，而 15% 的受訪者表示「量化緊縮」最值得憂心。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 在報告中表示，投資人持有更多現金，說明他們是看壞增長，看漲美國脫鉤 (decoupling)。「脫鉤」是指美國試圖將經濟增長率維持在大多數已開發國家之上。

B. Riley FBR Inc. 首席全球策略師 Mark Grant 表示，是否投資可能受關稅影響的公司，讓基金經理人一直猶豫不決。

汽車與部分科技股受打擊

汽車製造商和零售商是另一群受害者。福特汽車 (Ford Motor Co.)(F-US) 本月早前取消了從中國向美國進口福克斯汽車的計畫，股價由 52 週的高點下跌了 28%。BorgWarner Inc.(BWA-US) 今年以來也跌了 13%，在中國銷量減少及歐洲也有「短期問題」之下，這家公司削減了今年的獲利及銷售前景。

一些科技股也因為中國進口產品關稅問題，在近期遭遇重跌。應用材料公司 (AMAT-US) 股價從 3 月份的高點下滑 37%， Lam Research Corp. 及 Western Digital Corp. 也都從過去高點，下跌超過 30%。

部分分析師認為，半導體股價近期遭受重壓，最大的原因還是來自基本面的變化，利潤率的下滑，將拖累半導體公司未來 2 年的獲利增長。

與此同時，美國公司大幅減稅，在今年利潤大幅成長中發揮了重要作用。 這使得儘管長期回報仍有利於半導體製造及供應商，但短期波動，將對這類股票的估值帶來壓力。