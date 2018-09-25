85度C恢復上架中國外送平台 激勵美食-KY盤中股價奔漲停

美食 - KY(2723) 日前深陷染獨風波，85 度 C 慘遭中國外送平台「餓了麼」、「美團」下架，衝擊中國業績表現，而睽違一個多月，今日正式恢復上架，也激勵美食 - KY 今日開盤即大漲，雖漲幅一度收斂，但早盤仍衝上漲停，股價鎖死來到 242 元，漲幅達 10%。美食 - KY 因政治風波影響，不只 8 月在中國門市同店成長衰退，在網路外送平台「餓了麼」、「美團」也皆遭下架，業績大受影響，導致 8 月在中國營收大幅下滑，也拖累集團整體 8 月營收首度在旺季呈現衰退表現。



法人表示，政治風波對美食 - KY 中國 9 月營運仍有影響，而 9 月適逢中秋節，今年月餅銷售業績恐大幅下滑，預估 9 月營收仍較去年同期衰退，而今日在外送平台恢復上架將有助於業績回溫，然整體第四季中國業績回升速度仍待觀察。