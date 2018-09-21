鴻海旗下鴻騰完成Belkin收購案 智能家居布局再下一城

鴻海 (2317-TW) 今 (21) 日公告，旗下鴻騰六零八八精密科技，已於昨 (20) 日完成收購 Belkin International，斥資 8.66 億美元 (約新台幣 266 億元) 取得 100% 股權，拓展智能家居布局，鴻海指出，合併後將對日後每股淨值及每股盈餘有正面助益。

鴻海指出，透過併購進行轉型及產業整合，藉資源整合及擴大營運規模，預計可發揮策略綜效，對日後每股淨值及每股盈餘有正面助益，進而提升更高的股東價值。

Belkin International 主要從事消費電子產品，智能家居技術，無線網絡產品，充電和電源產品以及智慧手機和平板電腦的配件，同時具備銷售通路及品牌，銷售遍佈美國、加拿大、南美、亞太及歐洲。

除廣闊銷售通路，Belkin International 也擁有內部設計、研發及消費者洞察業務，及超過 700 項專利，預計鴻騰將合併 Belkin International 旗下 Linksys 及 Wemo 業務，整合資源成立「智慧家庭」新部門。

鴻騰強調，智能家居產品快速崛起，可望為 Belkin International 未來成長提供強大額外動力，互相利用客戶通路、銷售網絡及技術、生產能力等，將能逐步實現協同效應。