富時羅素本周將A股納入指數 傳週四上午揭曉

據傳全球第二大指數公司富時羅素將在台北時間 9 月 27 日上午七點半，宣佈納入 A 股，有望吸引千億人民幣外資流入。

外電報導，消息人士指出，富時羅素已提前告知中國官方，將在本週四宣佈 A 股評估結果，到時會宣佈股納入其基準系列指數，但沒有透露具體納入的時間表與權重等相關資訊，據傳富時羅素也會同步宣佈，是否將中國債券也納入全球債券指數的計畫。

上海證交所發言人也證實，富時羅素本週四將在上海與上海證券交易所及深圳證券交易所召開記者會，宣佈 A 股評估結果。

招商證券分析師張夏在最新報告指出，若這回富時納入 A 股佔比與目前在 MSCI 指數中的權重相當，代表日後會帶來約 136 億美元的增量資金，有利修復目前投資人的悲觀情緒，並為市場反彈提供一定的資金支援。

報告也指出，若 A 股納入富時羅素指數，其成分股的選擇與納入 MSCI 的股票有很大機會具極高一致性。納入後外資流入規模可望繼續擴大，預計會繼續向優質龍頭集中，看好外資主要買進的金融、消費及各行業龍頭可受惠。

目前富時新興市場指數對中國股票賦予的權重為 32.2%，高於 MSCI 的 31.2%，但富時新興市場指數目前主要集中於香港和在紐約上市的中資公司。

今年以來，儘管 A 股表現不振，外資卻忙著逢低加碼。QFII 方面，Wind 統計顯示，截至第二季末，納入 MSCI 標的的 A 股中，QFII 持倉數量為 47 支，有 28 支個股獲增持，其中至少 12 支個股為上半年新進個股，且有 8 支個股的增持比例超過 1%。

受到 A 股加速國際化影響，陸股通標近來受海外資金青睞跡象明顯。截至目前，9 月以來北上資金淨流入規模持續攀升，目前已達人民幣 63.85 億元，先前北上資金已連續 6 個月持續淨流入，今年來北上資金淨流入規模已達人民幣 2304.98 億元。