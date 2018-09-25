美股盤後─白宮政治動盪 中美貿易談判取消 道瓊大幅收低181點

在美國期中選舉前，擔憂白宮進一步政治動盪，美國股市週一下跌。美國與中國的貿易談判取消，亦為股市帶來壓力。

今日開盤不久，股市便告下跌。報導指出司法部副部長 Rod Rosenstein 即將辭職或被開除，為股市利空。白宮稍後發布聲明說，Rosenstein 與川普總統將於週四會晤。



道瓊工業平均指數收低 181.45 點或 0.68% 至 26562.05。

Nasdaq 指數收高 6.29 點或 0.08% 至 7993.25。

S&P 500 指數收低 10.30 點或 0.35% 至 2919.37。

費城半導體指數收高 5.37 點或 0.39% 至 1388.46。

分析師說，政府內部有這種爭議，非市場所樂見。如此一位高官辭職，恐影響市場穩定。

Bear Traps Repor 創辦人 Larry McDonald 說，Rosenstein 辭職可能讓共和黨在期中選舉中，遭遇更多困境。

一份 NBC 與華爾街日報的調查結果顯示，在即將來到的國會選舉中，民主黨支持度領先共和黨 12 個百分點。此一領先幅度，不只足以讓民主黨贏得眾院多數，連參院也可能贏得多數。

此前，因美國與中國之間的新關稅生效，且雙方均取消了貿易談判，股市已受到壓力。

華爾街日報上週五報導，中國取消了與美國的貿易談判。雙方原定舉行會談，以減緩緊張關係，但華爾街日報報導，中國已取消派遣兩個代表團前往華盛頓。

週一，美國對 2000 億美元中國商品課徵 10% 關稅正式生效。到年底，該 10% 的稅率將上升至 25%。中國已採取報復行動，對逾 5000 種，價值達 600 億美元的美國商品課徵關稅。

Exencial 財富顧問公司分析師 Tim Courtney 說，市場尚未完全反應中美全面貿易戰的風險。市場原預期貿易爭議可望獲得解決，但中美的貿易爭議並未獲得解決。

上週五，道瓊與 S&P 500 創新記錄高點，上週週線亦強勁上揚。

B. Riley FBR 公司分析師 Art Hogan 說，上週股市非常健康，資金退出防禦類股與部份高漲的科技股，轉進金融股。若 10 年期債券殖利率守在 3% 之上，預期金融股將有進一步買盤。

週一，美國 10 年期債券殖利率報 3.08%。

能源股上漲，布蘭特原油突破每桶 80 美元，創 2014 年以來高點。OPEC 領袖暗示，他們不會立即增產，油價因而走高。