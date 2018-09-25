RBC看AMD：看好伺服器市場增長 股價比Nvidia便宜太多

RBC Capital Markets 分析師週一 (24 日) 在報告中指出，晶片製造商超微半導體 (AMD-US) 股價仍被低估，遊戲晶片的穩定需求，以及該公司在伺服器市場的潛力，使得 AMD 與競爭對手 Nvidia(NVDA-US) 相比，顯得較便宜。



RBC 的分析師 Mitch Steves 認為，AMD 在伺服器市場的市占將提升，並可從遊戲晶片市場穩定獲利，他在報告中寫道，「雖然我們認為股票將保持波動，但我們注意到 AMD 相較於 Nvidia，交易價格較便宜」。



AMD 股價終止連續 5 個交易日下跌的情形，週一收盤上漲 5.13%，收於每股 32.61 美元。RBC 對該公司的評級為優於大盤，目標價格為每股 40 美元，比週一收盤價高出近 23%。

AMD 股價日線走勢圖

全球個人電腦處理器龍頭英特爾 (INTC-US) 陷入產量困境，Steves 認為，AMD 將趁此機會追趕，未來在伺服器市場的市占有望達 20%。他指出，AMD 最新的 GPU「具有競爭力」，第二代顯卡應該在性能與成本比上超越英特爾，有望為 AMD 帶入高利潤。

以目前季度來看，AMD 在伺服器市場的市占僅有 1-2%，但 Steves 表示，Nvidia 在 2016 年時，數據中心事業體迅速崛起，因此，AMD 展現驚人增長也是可能發生的事情。

在遊戲晶片市場，Steves 認為 Nvidia 和 AMD 的市占不會出現太大變化，但 GPU 的平均售價 (ASP) 預期將提升，因此將對 Nvidia 和 AMD 的營業利潤帶來良好影響。

AMD 的股價在過去 12 個月飆升約 145%，Nvidia 的股價提升約 48%，同一時間，大盤標普 500 指數上揚約 17%，費城半導體指數漲幅則為 21%。