Facebook系高管「離職潮」繼續：旗下Instagram兩創始人被曝將於幾周後離開

Facebook 的離職潮愈演愈烈，甚至有蔓延至子公司的趨勢。

9 月 25 日，《紐約時報》消息稱，圖片分享 App Instagram 的聯合創始人凱文 · 希斯特羅姆（Kevin Systrom）和麥克 · 克雷格（Mike Krieger）已向管理團隊及 Facebook 發出辭職通知，並計劃在未來幾周離開公司。

目前，Systrom 擔任 Instagram CEO，Krieger 則為 Instagram CTO。二者並未透露離職的原因，僅表示，他們計劃在離開 Instagram 後休假。

Facebook 發言人尚未就這一消息作出立刻回應。

公開資料顯示，Systrom 畢業於斯坦福大學，擁有 Instagram 40% 的市佔率，創立 Instagram 之前，他曾是 NextStop 的產品經理，更早則是 Google 收購部門的一名員工。

Krieger 也是從斯坦福大學畢業，擁有 Instagram 10% 的市佔率，他曾在 Meebo 擔任用戶體驗設計師和工程師。2010 年，兩人相識，之後，他們共同把 Systrom 的一個軟體項目變成了後來的 Instagram。

2012 年 4 月，Facebook 宣布以 10 億美元現金加股票的方式收購 Instagram。此後，Instagram 不斷擴大業務範圍，現在已經成長為 Facebook 旗下最主要的應用之一。

今年 6 月，美國科技網站 TechCrunch 的報導稱，Instagram 的迅速崛起仍在繼續，其月活躍用戶量已經突破 10 億關口。

事實上，泄露用戶隱私醜聞爆發後，Facebook 的「離職潮」就開始了。但在今年 7 月發布的財報顯示用戶增長幾乎陷入停滯後，高管出走速度加快，整個公司高管層面臨「大換血」。

今年 4 月，Facebook 董事會成員、WhatsApp 聯合創始人 Jan Koum 宣布將從 Facebook 離職的消息。《華盛頓郵報》稱，Jan Koum 離職原因，可能是在數據隱私政策上與 Facebook 有分歧。

6 月，Facebook 負責溝通和公共政策的副總裁 Elliot Schrage 宣布辭職。當時，Elliot Schrage 在他的 Facebook 主頁上表示，選出繼任者後，他將繼續擔任管理團隊的「顧問」。

7 月，在加入 Facebook 八年多後，Facebook 首席法務官 Colin Stretch 宣布將在今年底離職。

8 月初，在 Facebook 擔任資深首席安全官近 3 年的 Alex Stamos 宣布將離職。同月，入職 Facebook 最早的高管之一、同時也是 Facebook 重量級人物的商務高管 Dan Rose 宣布即將離職。

隨後，Facebook 企業通訊主管 Rachel Whetstone 宣布將離職，去 Netflix 擔任公關負責人。緊接着，Facebook 新聞產品主管 Alex Hardiman 也跳槽到《大西洋》（The Atlantic）雜誌，擔任首席商務和產品官。

對於這一系重大變動，Facebook 發言人表示，高層的出走都在計劃當中，公司也將此視為增加領導層多樣性的機會，部分出走的高管還將出任顧問的角色。

但 CNBC 報導稱，對於深陷泄露用戶隱私醜聞、用戶增長乏力的 Facebook 來說，高管頻繁出走，對於這家以高管層穩定著稱的公司而言，無疑是重大的「地震」。