兆豐銀主辦臻鼎-KY三年期3億美元聯合授信案完成簽約

由兆豐銀、富邦銀及花旗銀行統籌主辦，並由兆豐銀擔任管理銀行臻鼎 - KY(4958) 三年期美金 3 億元聯合授信案，已成功籌組完成，並於 107 年 9 月 19 日完成簽約事宜。這次聯合授信案將供臻鼎 - KY 金融機構借款用，除由兆豐銀、台北富邦銀及花旗銀行擔任統籌主辦銀行外，尚包括中國信託、玉山銀、台新銀、永豐銀及中國輸出入銀行共 5 家銀行同業參與，共獲 8 家金融同業支持。



臻鼎 - KY 為鴻海集團 (2317) 旗下印刷電路板大廠，主要產品為軟板、硬板、高密度連接板及 IC 載板等，其中軟板佔營收比重約 80%，於中國深圳、淮安、營口及秦皇島等地皆設有生產據點，在集團資源整合下，獲國際知名品牌大廠訂單，長期以來為 Apple 認證軟板供應商，並為「環保意識超前的夥伴」，產品品質及環保方面的努力受到肯定，去年合併營收首度突破新台幣千億元，達 1092.38 億元，年成長率達 32.58%。



依知名市調機構 Prismark 按去年營收排名，臻鼎 - KY 為全球第一大印刷電路板廠商，且獲利表現亮眼，整體經營績效佳。臻鼎 - KY 案參貸情形踴躍，最終認參金額達美金 3.5 億元，並以美金 3 億元簽約圓滿達成。



兆豐銀表示，將持續擴展房貸、理財、外匯等業務，近期在信用卡、數位存款帳戶與台灣 Pay 方面提供更多如現金回饋、高利活儲、轉帳免手續費等實質優惠消費者活動，開創年輕族群對銀行業務需求，同時針對年長者安養顧慮，提供以房養老及安養信託業務，減輕長者財務壓力。