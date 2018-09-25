陸打房擬取消預售屋制度 中國房地產股一片哀鴻 今聚焦A股房地產股

大陸住建部上週五 (21 日) 傳出同時向廣東、湖北、四川、江蘇、河南、遼寧等省發函，要求「對預售制度進行研究論證」。暗示大陸新一波打房可能取消預售屋制度。

據傳出的文件顯示，大陸住建部近期發函湖北、四川、廣東、江蘇、河南和遼寧 6 省住建廳，要求「對預售屋制度進行研究論證」，無論建議保留或取消，均需提出相關理由和措施。

廣東省房地產行業協會發佈緊急通知，省住建廳已擬定《關於商品房預售許可事項調整》的資料，將於 9 月 25 日上報住建部，該協會請各副會長單位就商品房預售許可的存廢提出建議。

《通知》指出，預售屋制度存在導致工程爛尾、違法違規銷售、交易不公平、房屋面積管理職能難以釐清、不平衡發展和低效率競爭等風險，建議降低預售制帶來的高槓桿效應，逐步取消預售屋制度，全面實施現售。

預售屋制度在中國已經實施 25 年。廣東房協回應該文件只是徵詢意見稿，並非真的實施。但這句安撫的話實則已透露風向。

房市專家、廣州市社科院研究員談錦釗表示，假如真的要全面取消商品房預售制度，首當其衝受到影響的就是開發商企業，在資金方面將面臨很大的壓力，融資成本進一步升高，市場也很有可能發生波動。

美銀美林發表的報告指出，客戶預售資金規模正代表開發商的融資資金規模，若落實此項政策，將令開發商的淨負債急升。當中，萬科 (2202-HK) 及碧桂園的預售押金對淨負債比率將達 5 至 6 倍。

不過，美銀美林認為目前中國經濟面臨增長放緩的風險，因此不相信取消預售制將在全國廣泛推行，認為中國最終可能只是選擇於部分城市收緊預售規則，藉以冷卻當地熾熱的房市。

此一利空消息於當天收盤後放出，大陸地產股來不及反映，但由於港股昨 (24) 日仍開盤，於香港上市、採取房市快速周轉方式運行的中國房地產股一片哀鴻，碧桂園 (2007-HK) 昨(24)日最多挫 8%，至收盤報港幣 10.84 元，跌 5.58%，是表現最差的監籌股；華潤置地 (1109-HK) 跌 4.83%，收報港幣 27.95 元，是表現次差的藍籌股。至於萬科則跌 2.87%，收報港幣 27.1 元。

A 股將於週二 (25 日) 恢復交易，中國房地產股表現將成為焦點。