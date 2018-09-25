盤前財經大事搶先讀2018年9月25日

今日操盤前瞻

中行發布 8 月貨幣總計數

美國 7 月 FHFA 房價指數

法說會：廣宇、台航、立凱 - KY

除權息：土銀富邦 R2

減資後新股掛牌：偉詮電、立萬利、台勝科、新至陞、兆遠、亞昕、亞元

原油市場吃緊 布蘭特原油突破每桶 80 美元 創 2014 年以來高點

由於原油市場吃緊，且 OPEC 領袖暗示他們不會立即提高產量，布蘭特原油週一上漲，並突破每桶 80 美元，創 2014 年 11 月以來高點。在倫敦，原油期貨上漲 2.7%，有交易員預期原油有突破每桶 100 美元的風險。閱讀全文...

〈存股族必看〉股利課稅已變 申報看 2 關鍵數字

台股配息率在 5% 以上的公司不在少數，以存股領息再存股來滾存資產，是許多投資達人最愛的理財模式，不過，往年存股族除考慮股票殖利率高低之外，還愛挑選扣抵稅額比率較高的個股，會計師提醒，107 年起股利課稅方式已大不同 (自明年 5 月報稅開始適用)，主要可以看兩個適用稅率數字 30% 以上、或 20% 以下來判斷要選擇合併計稅還是分開計稅。閱讀全文...

〈觀察〉智能家居含金量高 不只鴻海愛 更成中小企業轉型首選

互聯網時代即將來臨，市場看好智能家居將大放異彩，也成許多企業轉型的契機，像是鴻海 (2317-TW) 就透過子公司鴻騰六零八八精密，力拓智能家居通路，還有像是連接線材廠台端 (3432-TW)、被動元件廠天揚 (5345-TW) 都切入智慧家居相關應用拚轉型，均可望於今年底開始逐步發酵。閱讀全文...

〈台股風向球〉三大觀察指標偏多 資金回頭抱電子股契機浮現

台股加權指數上周五 (21 日) 見到久違的多頭攻擊力，終場大漲 141 點並收在全日最高點 10972.41 點，使周線上漲 104.27 點，成功終結連 2 黑，法人指出，此波攻擊是由電子股強彈帶動，在陸股走揚、美股道瓊指數續創高，加上新台幣偏強的激勵下，多方氣勢轉強，不排除日前湧入大型非電防禦股的資金將轉出，轉而回補跌深電子股，特別可留意蘋概相關。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉多頭突襲圍剿！殺聲響徹雲霄！

傳聞美國聯準會 (Fed) 正在思考，雖然 Fed 已經進行 QE，FOMC 利率也已拉高到 2% 以上，但貨幣市場的均衡利率仍然寬鬆；目前全球經濟與貿易多面臨新局面。如此還在如此低利率水準下，若發生經濟衰退，則應該採用哪一種方法？閱讀全文...



