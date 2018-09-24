〈存股族必看〉股利課稅已變 申報看2關鍵數字

台股配息率在 5% 以上的公司不在少數，以存股領息再存股來滾存資產，是許多投資達人最愛的理財模式，不過，往年存股族除考慮股票殖利率高低之外，還愛挑選扣抵稅額比率較高的個股，會計師提醒，107 年起股利課稅方式已大不同 (自明年 5 月報稅開始適用)，主要可以看兩個適用稅率數字 30% 以上、或 20% 以下來判斷要選擇合併計稅還是分開計稅。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，過去除息旺季前，許多投資人會關注公司的稅額扣抵比率狀況。股利稅改取消了二稅合一的稅額扣抵制度，自 107 年起獲配股利，報稅方式可就合併計稅或分開計稅二方式中擇優適用。

稅改新制股利所得申報二擇一，小股民怎樣選較有利？

一、主要看申報適用的綜合所得稅率，若適用稅率 20% 以下，可選擇股利所得「合併計稅」，並使用 8.5%、上限 8 萬元的抵減稅額，而且當年度獲配股利在 94 萬元以下，不僅可免稅，甚至還能退稅。

目前台股現金殖利率大約在 5% 左右，要獲配 94 萬元股利，必須投資台股高達 1880 萬元 (94 萬 ÷5%=1880 萬），也就是說，對大多數存股族來說，8 萬元可抵減額度應該夠用，因此對小股民來說要享有免稅、退稅應該無虞。

此外，存股族過去常常會選擇扣抵稅率較高的股票來當存股標的，陳秋蘭表示，兩稅合一時，股利可扣抵稅額無上限，扣抵稅率愈高當然愈有利；但是如今取消兩稅合一，可抵減稅額稅率都是 8.5%、可抵減稅額則以 8 萬元為上限，想要存股領息再存股，不再需要評估扣抵稅率，選股時，除考慮投資標的財務健全外，可以「配息穩定」為優先考量。

二、而綜所稅率 30% 以上的人，則適合選擇股利「分開計稅」合併申報。陳秋蘭表示，選擇分開計稅者，以獲配股利按 28% 稅率分開計算稅額，再與其他各類所得計算的應納稅額合併報繳，這裡要提醒：一、股利分開計稅者無法享有可抵減稅額；二、分開計稅的股利不能先減除免稅額及扣除額再計算，若該戶其他類別的所得額不足減除免稅額及扣除額，該減項也就浪費了。

資料來源：財政部、富邦證券

低所得者的股利必然是採合併申報較有利，那高所得的家庭呢？陳秋蘭提醒，現行夫妻報稅的方式，除了合併申報外，還可以就一方薪資分開或所得分開來計稅，再與他方所得計稅結果合併報繳，在分開計算下，是有機會分別適用較低的稅率，故以「家戶總所得數字」來判斷股利應採分開或合併未必精準，還是要看所得的類別及計算結構，所幸現在報稅軟體相當正確且便捷，屆時系統會判讀出最有利的申報方式。

富邦證券補充，投資人常詢問的其他股息稅務問題，例如富邦金去年發行了乙種特別股，所發放的股息也是股利所得，與普通股股利報稅相同，一樣有可抵減稅額；但若是買進 KY 公司或透過複委託投資海外股票，獲配股利為海外所得，則不適用國內股利報稅二擇一的規定，更沒有可抵減稅額。