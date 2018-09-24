中國興業控股(00132-HK)附屬訂立4000萬元人民幣融資租賃

中國興業控股(00132-HK)公佈，於2018年9月20日，全資附屬公司廣東粵盛科與承租人訂立融資租賃，以人民幣4000萬元自承租人收購資產的所有權，該資產將返租予承租人，供彼等使用及佔有，期限為兩年。

此外，同日，廣東粵盛科與承租人3訂立一份咨詢協議，據此，廣東粵盛科已同意向承租人3提供金融咨詢服務，而承租人3已同意向廣東粵盛科支付費用人民幣128萬元(相當於約146.68萬港元)。

訂立融資租賃及附帶文件乃廣東粵盛科的一般及正常業務過程的一部分，預期將為集團提供穩定收益及現金流量。

集團從事酒店投資、管理及營運，待售物業及投資物業之物業投資業務、大健康養老產業及融資租賃，且集團亦透過其合資公司及聯營公司參與及投資快速增長行業，包括中國之電力公用事業、民用爆炸品及融資租賃。

廣東粵盛科主要從事提供融資(包括透過融資租賃)，初步聚焦中國的政府公共事業、環保、新能源及電訊項目。

承租人1為一間於中國成立的有限責任公司，擔保人5(透過擔保人2)為其控股股東，主要從事全球研發、生產及銷售稀有金屬、貴金屬、高純度金屬及其化合物、工藝品、設備、零件、高純度電子材料、飼料添加劑及化學原料以及買賣有色金屬材料。

承租人2為一間於中國成立的有限責任公司，為承租人1的全資附屬公司，主要從事全球研發、銷售及儲存超純材料、太陽能材料、紅外線材料和紅外線探測器輔助生產材料以及LED材料及組件。

承租人3為一間於中國成立的有限責任公司，由承租人1間接擁有60%股權，主要從事全球研發、生產、綁定、銷售、市場推廣及回收氧化铟錫、其相關材料、副產品及中間品以及銷售塗層相關材料。