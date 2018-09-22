中國住建部要求廣東等六省對商品房預售許可深入研究論證--消息

兩位消息人士周五透露，中國住房和城鄉建設部近期發函至湖北、四川、廣東、江蘇、河南和遼寧六省住建廳，要求對商品房預售許可進行深入研究論證，提出初步建議並詳細說明理據，建議取消的，要同步研究提出事中事後監管措施。

另據消息人士稱，廣東省房地產行業協會周五發布緊急通知，稱廣東省住建廳已擬定“關於商品房預售許可事項調整”的材料，建議降低預售制帶來的高杠桿效應，逐步取消商品房預售制度，全面實施現售。

消息人士透露，據住建部下發的“關於對現有行政許可事項進行清理論證並對已取消下放落實情況進行全面評估的函”，建議保留商品房預售許可或提高許可條件的，要列明法律法規依據外的理據，充分論證繼續保留或提高許可條件的合理性、必要性。

截至目前，路透暫未獲得住建部對此事的評論。

而廣東省房地產行業協會緊急通知稱，廣東省住建廳擬定的有關材料將於9月25日上報住建部，該協會向各副會長單位征集意見，請就商品房預售許可的存廢提出建議，於9月23日前反饋至秘書處。

協會援引該材料稱，商品房預售制度存在導致工程爛尾、違法違規銷售、交易不公平、房屋面積管理職能難以厘清、不平衡發展和低效率競爭等風險，建議降低預售制帶來的高杠桿效應，逐步取消商品房預售制度，全面實施現售。

材料指出，考慮到當前信貸政策持續收緊，開發企業資金壓力普遍加大，如直接取消預售，一方面，房地產開發企業融資周期必然大幅變長，一旦遇到市場變動沖擊，極易出現資金鏈斷裂，導致工程爛尾；另一方面可能會出現階段性供應“休克”，相應的矛盾會集中爆發，影響社會穩定和市場健康發展。

因此建議在一些城市逐步試點取消預售制度，對於新出讓土地，逐步實行現售，並擬定取消預售，全面實施現售的時間表，分階段推進。

**預售若取消，小開發商恐遭洗牌**

一房地產基金負責人表示，若取消預售，會打擊地產商，小開發商將被洗牌，但有助於引導國家脫離房地產業的綁架；從市場來看，一手房供應量下降，價格被保護，二手房進入主流市場，但被政策鎖死，沒有交易量。

“這樣搞法會不會倒下一批房企？”某外資房地產公司總經理認為，如果真的實施會影響所有開發商，中小開發商受到影響更大，短期內會有開發商倒下，將出現一波合作/並購潮。

他並提及，幾家香港上市房地產公司近日高成本搶發美元優先票據，碧桂園(2007.HK)利率分別為7.125%與8.0%；正榮地產(6158.HK)居然高達12%，看來是備好糧草、準備過冬。

中原地產首席分析師張大偉認為，取消預售制度，短期看，可能性不大，因為當下房地產市場依然中小企業集中，龍頭房企占比份額不高，當下取消預售，有利於資金寬裕的國企、大企業，對小企業來說是滅頂之災。

他指出，短期看，如果取消預售制度，會帶來供應量短期銳減的擔憂，不利於平穩市場，房地產要進入現房銷售，必須要在房價平穩周期內，房地產市場已經基本進入存量環節時代，且房地產企業負債率降低。當下如果取消預售制，起碼50%的房地產企業將倒閉。

“預售制度不應該一刀切取消，但應該逐漸加大規範。”他點評道。

統計局最新數據顯示，前八月房地產開發企業到位資金中，定金及預收款為3.5萬億元人民幣，同比增長15.1%，在所有到位資金中占比三成以上，且增速為所有到位資金種類中最快。

路透北京9月21日