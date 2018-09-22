油價小幅升高 OPEC會議召開前交投震蕩

油價周五小幅上漲，交投旺盛，走勢震蕩，回吐了大部分稍早的漲幅，因在美國總統特朗普周四再次抨擊石油輸出國組織(OPEC)後，有消息稱主要產油國考慮增加供應。

投資者擔心一旦美國對伊朗的制裁11月4日生效，OPEC和非OPEC產油國是否會彌補伊朗供應損失。主要產油國將於周日在阿爾及利亞開會。

“問題是美國制裁伊朗後會令供應減少多少，”Tradition Energy市場研究董事Gene McGillian稱。相比委內瑞拉的產量下降，伊朗的減產可能帶來更嚴峻的供應緊張局面，他稱，“我認為，市場在積聚力量試圖將油價再次推至多年高位。”

布蘭特原油收高0.1美元，報每桶78.8美元，美國原油收升0.46美元，報每桶70.78美元，比日高71.8美元低了逾1美元。

本周，美國原油上漲2.5%，布蘭特原油升0.7%。

早盤，供應憂慮將布蘭特原油推升1美元至每桶80.12美元。在消息人士告訴路透，OPEC和其盟友將討論日增產50萬桶可能性後，價格回落。之後價格再次回升，因投資者押註，伊朗的減產量太大而不能完全被彌補。

市場再次逆轉走勢，交易員稱源於擔心美國原油將在第四季承壓，因庫存在駕車高峰季結束後將增加。

周四，特朗普將美國對中東國家的支持與油價聯系在一起，再次敦促OPEC壓低油價。他的推文、即將召開的OPEC會議，以及伊朗制裁憂慮令周五的油市緊張不安。

全球供應憂慮令貝克休斯的周度數據的市場影響最小化，貝克休斯稱，本周美國活躍鉆機減少一座至866座。

路透紐約9月21日