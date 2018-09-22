騰訊(00700-HK)ADR現調整 內銀內險有沽壓

道指再創新高，不過，在ADR交易的港股不少出現回軟，ADR指數收報27,874點，跌78點。

騰訊控股(00700-HK)連續第11日回購，昨日以326至333.4元回購11.8萬股，涉資3905萬元。騰訊昨日突破上周高位331.8元，收334.4元，升3.146%，有市場人士指下個目標看8月尾下跌裂口底約345元，換言之，騰訊的上升空間不多。騰訊ADR收報333.96元，較港收市跌0.44元。

匯豐控股(00005-HK)收報70.15元，較港收市升0.4元；港交所(00388-HK)收報227.38元，較港收市跌1.62元。

內銀內險股有沽壓，建設銀行(00939-HK)收報6.83元，較港收市跌0.07元；工商銀行(01398-HK)收報5.68元，較港收市跌0.06元。中人壽(02628-HK)ADR收報17.85元，較港收市跌0.09元。

油股有升有跌，中海油(00883-HK)ADR收報14.26元，較港收市升0.12元；中石油(00857-HK)ADR收報6.05元，較港收市跌0.05元；中石化(00386-HK)收報7.59元，較港收市跌0.06元。

中移動(00941-HK)ADR收報75.63元，較港收市跌0.62元；聯通(00762-HK)ADR收報9.47元，較港收市跌0.07元；中電信(00728-HK)ADR收報3.78元，呎0.01元。